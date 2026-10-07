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RBI Governor Inflation: साखर-कांद्याने वाढवली महागाईची चिंता! दिवाळीत महागाई वाढणार? RBIचा मोठा इशारा

RBI Governor Inflation update: RBIने रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानंतर महागाईच्या आघाडीवरही पुढील काळासाठी महत्त्वाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. साखर, कांदा, खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतींच्या दबावामुळे महागाईचा तुमच्या घरखर्चावर काय परिणाम होऊ शकतो, जाणून घ्या.
Inflation in India RBI Alert

Sugar, Onion Prices Push Inflation Higher; Will Prices Rise Further?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

RBI inflation forecast 2026: जागतिक आणि देशपातळीवर महागाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दरात 0.25% वाढ केली आहे. MPC च्या बैठकीनंतर बुधवारी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली.

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