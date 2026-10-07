RBI Governor Inflation: साखर-कांद्याने वाढवली महागाईची चिंता! दिवाळीत महागाई वाढणार? RBIचा मोठा इशारा

RBI inflation forecast 2026: जागतिक आणि देशपातळीवर महागाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दरात 0.25% वाढ केली आहे. MPC च्या बैठकीनंतर बुधवारी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली. .RBI च्या मते, जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता कायम असली तरी देशातील आर्थिक घडामोडी मजबूत आहेत. जीडीपीच्या बाबतीतही सकारात्मक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर 7.1 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, महागाईच्या आघाडीवर परिस्थिती काहीशी चिंताजनक राहण्याची शक्यता RBIने व्यक्त केली आहे..महागाईबाबत काय अंदाज?RBIने आर्थिक वर्ष 2027 साठी जीडीपी चा अंदाज 7.1 टक्के केला आहे. यापूर्वी हा अंदाज 6.7 टक्के ठेवण्यात आला होता.GDPच्या आकडेवारीतून दिलासा मिळत असला तरी CPI महागाई हा आरबीआय समोरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ऑगस्टमध्ये देशातील किरकोळ महागाई वाढून 4.8 टक्क्यांवर पोहोचली. जुलैमध्ये हा दर 4.5 टक्के होता.तर संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी CPI महागाईचा दर 5.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात महागाईचा फटका तुमच्या खिशाला बसण्याची शक्यता आहे. तिमाहीनुसार पाहिल्यास दुसऱ्या तिमाहीत मध्ये महागाई 4.9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत मध्ये 5.7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे..ऑगस्टमध्ये महागाई का वाढली?ऑगस्टमध्ये महागाई वाढण्यामागे काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत ठरले आहेत. यामध्ये अनफेवरेबल बेस इफेक्ट, साखर आणि कांद्यासारख्या काही वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती तसेच खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतीतील वाढ यांमुळे ही महागाई वाढल्याचे गव्हर्नर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.