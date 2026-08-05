RBI MPC Repo Rate: RBIचा रेपो दराबाबत मोठा निर्णय! तुमचा EMI कमी झाला की वाढला? होम लोन, पर्सनल लोनचं काय होणार?

RBI Repo Rate: ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सुरू झालेल्या तीन दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीचा (MPC) अहवाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज सादर केला. जागतिक पातळीवरील वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर RBI ने आजच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे पुढचे 2 महिने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम राहणार आहे. .अलीकडच्या काही महिन्यांत अमेरिका-इराण युद्धानंतर किरकोळ महागाईत किंचित वाढ झाली असली, तरी ती अद्याप RBI ने निश्चित केलेल्या लक्ष्य मर्यादेत असल्याने यावेळी व्याजदरात बदल केला जाणार नाही हे आधीच सांगितले जात होते..रेपो रेट म्हणजे काय?रेपो रेट ही व्याजदराची पातळी असते, ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. त्यामुळे जेव्हा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना महाग दराने कर्ज घ्यावे लागते आणि परिणामी ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. मात्र, रेपो रेट कमी झाला की बँकांचे व्याजदरही कमी होतात आणि ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते..लोन, EMI, FD वर काय परिणामऑगस्टच्या बैठकीत RBI ने रेपो दर जैसे थे ठेवल्यामुळे कर्जदारांसाठी कर्जाचे हप्ते म्हणजेच EMI याआधी जसा होता तसाच राहण्याची शक्यता आहे. कारण RBI कडून कर्ज घेताना आता बँकांना आधीइतकेच व्याज द्यावे लागणार आहे. यामुळे आता कर्जदारांसाठी कर्जाचे दरही तेवढेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच, गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून निवडलेल्या मुदत ठेवीही (FD) जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे..रेपो दराबाबत निर्णय कोण घेत?देशांत रेपो दराबाबतचा निर्णय MPC म्हणजेच मौद्रिक धोरण समिती घेते. यामध्ये एकूण 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 सदस्य RBIचे असतात, तर उर्वरित 3 सदस्य केंद्र सरकारकडून नियुक्त केलेले असतात. या बैठकीचे अध्यक्ष हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.