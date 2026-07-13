RBI News: WhatsApp वर RBI चा मेसेज आला? खिशातील रुपया आता मोबाईलमध्ये! डिजिटल रुपया म्हणजे काय आणि तो कसा वापरायचा जाणून घ्या

Digital Rupee Explained: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून तुम्हाला व्हॉट्सॲपवर कोणता खास मेसेज आला आहे का? कारण सगळीकडे याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ती चर्चा आहे 'डिजिटल रुपयाची'. सरकार आणि RBI देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी अनेक डिजिटल उपक्रम राबवत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ‘डिजिटल रुपया’ म्हणजेच ई-रुपयाला प्रोत्साहन दिले जात आहे..डिजिटल रुपया हा केवळ ऑनलाइन पेमेंटचा पर्याय नाही, तर आपल्या खिशातील रोख पैशाचे सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूप आहे. पारंपरिक नोटांप्रमाणेच याची किंमत आहे, मात्र त्याचा वापर डिजिटल माध्यमातूनच करता येतो. चला मग जाणून घेऊया की हा डिजिटल रुपया काय आहे आणि तो कसा काम करतो..डिजिटल रुपया म्हणजे काय?सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, डिजिटल रुपया हे तुमच्या खिशातील खऱ्या नोटांसारखेच असते. फरक फक्त एवढाच आहे की या नोटा कागदावर नसून तुमच्या मोबाईल फोनवर डिजिटल स्वरूपात असतील. हे चलन देशाची मध्यवर्ती बँक RBI स्वतः जारी करते, ज्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित आणि विश्वसनीय आहे..डिजिटल रुपया कसा काम करतो?याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते अगदी UPI प्रमाणे काम करते. दुकानात लावलेला कोणताही QR कोड स्कॅन करून तुम्ही थेट पेमेंट करू शकता. जेव्हा तुम्ही हे डिजिटल चलन वापराल, तेव्हा तुम्हाला सुट्ट्या पैशांची चिंता करावी लागणार नाही, कारण तुम्ही तुम्हाला हवी असलेली कोणतीही रक्कम सहजपणे भरू शकता..डिजिटल रुपया ॲप कसे वापरावे?डिजिटल रुपया वापरण्यास खूप सोपे आहे. सर्वात आधी, तुम्हाला तुमच्या बँकेचे 'डिजिटल रुपया' ॲप तुमच्या फोनवर डाउनलोड करावे लागेल. त्यानंतर, तुमच्या बँक खात्यातून डिजिटल वॉलेटमध्ये पैसे भरा. एकदा वॉलेटमध्ये पैसे जमा झाल्यावर, तुम्ही कोणत्याही दुकानात लावलेला QR कोड स्कॅन करून ते रोख रकमेप्रमाणे खर्च करू शकता..विशेष म्हणजे आकडेवारीनुसार डिजिटल रुपयांचा स्वीकार वेगाने वाढत आहे आणि 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अंदाजे 80 लाख लोकांनी या सुविधेचा वापर सुरू केला असेल. RBIने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, रोख रक्कम आता केवळ कागदापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती डिजिटल स्वरूपात तुमच्या मोबाईल फोनचाही एक भाग बनली आहे. तुम्हालाही तुमचे व्यवहार स्मार्ट आणि सोपे करायचे असतील, तर तुम्ही आजच तुमच्या बँकेचे डिजिटल रुपया ॲप डाउनलोड करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.