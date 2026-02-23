RBI on Gold: भारताने सोनं-चांदीच्या दरवाढीची चिंता करावी का? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत; खरेदीआधी एकदा वाचा

RBI Governor on Gold Silver Price: आज देशभरात सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. सकाळी आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील बाजार उघताच सोन्याने मोठी उसळी घेतली. सकाळी MCX बाजारात सोनं 3 हजार रुपयांनी वाढून 1,59,950 रुपयांवर पोहचला आहे. तर चांदीचा भाव तब्बल 6 टक्के म्हणजेच 15 हजारांनी वाढून 2,68,120 रुपयांवर पोहचला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या याबाबत सूचक वक्तव्य केलं आहे..सरकारचे स्पष्टीकरण आपल्या देशात सोनं हा नेहमीच गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय राहिला आहे. देशात सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या मागणीत मोठी वाढ पाहायला मिळते. अशावेळी सरकार या परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे, सध्याची स्थिती बघता भारतातील परिस्थिती चिंताजनक पातळीपर्यंत पोहोचलेली नाही असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही 3 लाखांवर; गुंतवणूकदार खुश, मात्र सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव .RBI ची भूमिका भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही सोन्याच्या बाबतीत बँकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, "RBI सध्याच्या स्थितीवर बारकाईने नजर ठेवत असून मोठी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती सध्यातरी नाही. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सोन्याची आयात सध्या नियंत्रणात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 दरम्यानच्या मूल्याच्या दृष्टीनं सोन्याच्या आयातीत फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे देशांतर्गत सोन्याच्या किमतीतील ही वाढ मुख्यत्वे आयातीच्या प्रमाणात झालेली घट यामुळे दिसून येत आहे"..चिंता करण्याची गरज नाहीदरम्यान, जानेवारी महिन्यात सोन्याची आयात जास्त झाली, कारण या काळात सोन्याची मागणी नेहमीपेक्षा वाढते. मात्र सध्या सोनं आणि चांदीच्या आयातीबद्दल फार चिंता करण्याची गरज नाही, असं मल्होत्रा म्हणाले. त्यांच्या मते, भारताची चालू खात्याची तूट सध्या नियंत्रणात आहे आणि ती जीडीपीच्या 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गव्हर्नरांच्या या वक्तव्यामुळे भारताच्या चालू खात्यावरील ताणाबाबत दिलासा मिळाला आहे. .Free Government Scheme: मोफत लाभ घ्या सरकारकडून! या 7 सरकारी योजनांचा फायदा तुम्ही घेताय का? अनेकांना तर याची माहितीच नाही....भाववाढ का होत आहे "जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँका सध्या मोठ्या प्रमाणात सोने आणि चांदी खरेदी करून आपल्या साठ्यात वाढ करत आहेत. पूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती प्रामुख्याने भारत आणि चीनसारख्या देशांतील मागणीवर अवलंबून असत. मात्र सध्या किमती वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे मध्यवर्ती बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असलेली सोन्याची खरेदी आहे" असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.