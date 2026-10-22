RBI Repo Rate: महागाईमुळे व्याजदर वाढवले! लोन आणि EMI आणखी महागणार? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत

RBI Governor latest statement on interest rates: वाढती महागाई आणि विविध वस्तूंच्या किमतींमध्येही वाढ होत असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीने या महिन्यात सात ऑक्टोबर रोजी द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्याची वाढ करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला, अशी माहिती आज जाहीर करण्यात आलेल्या पतसमितीच्या बैठकीच्या अहवालात देण्यात आली आहे..हा अहवाल जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, ‘‘या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात आलेल्या पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्याची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेण्यात आला. या निर्णयाला पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला.’’.व्याजदरकपातीची शक्यता नाहीया अहवालात पतधोरण टप्प्याटप्प्याने कठोर करणे योग्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नजीकच्या काळात व्याजदरकपातीची शक्यता नसल्याचे संकेत यातून मिळत असून, पुढील काळात परिस्थिती आणि आर्थिक दृष्टिकोन यांचा आढावा घेऊन व्याजदर वाढवणे किंवा स्थिर ठेवणे, असेच पर्याय उपलब्ध असतील, असेही मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink: https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.महागाईचा परिणाम ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये चार टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. मार्चमध्ये हे प्रमाण केवळ २० टक्के होते. त्यामुळे महागाईचा दबाव आता अधिक व्यापक होत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे व्याजदरवाढीचे चक्र किती काळ आणि किती प्रमाणात सुरू राहील, हे प्रत्यक्ष आर्थिक वाढ, महागाईची स्थिती आणि पुढील अंदाज यांवर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी सांगितले. विशेषतः महागाईचा कल, किमतींच्या वाढत्या दबावाचा विस्तार, पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे होणारे परिणाम आणि मागणीतील बदल यांचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..महागाईमागे प्रामुख्याने बाह्य पुरवठ्याशी संबंधित अडथळे आहेत. मात्र, महागाई दीर्घकाळ टिकून राहण्याची किंवा महागाईविषयक अपेक्षांवर परिणामाची ठोस चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत असे पतधोरण समितीच्या सदस्य पूनम गुप्ता यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.