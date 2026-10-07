Repo Rate Hike: 44 महिन्यांनंतर RBIचा मोठा निर्णय! रेपो रेट वाढवला; कर्ज आणि EMI किती महागणार? FD करणाऱ्यांना काय फायदा?

Repo Rate Increased After 44 Months: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) आपल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 21 बैठकींनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली..MPCच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करून तो 5.5 टक्के करण्यात आला आहे. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या गेल्या 21 बैठका म्हणजेच तब्बल 44 महिन्यांनंतर आज रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी 2023 नंतरची ही पहिली व्याजदरवाढ ठरली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, जागतिक पातळीवरील कडक आर्थिक परिस्थिती आणि रुपयाची झालेली घसरण यामुळे महागाईचा अंदाज अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBIकडून व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..EMI वर काय परिणाम?रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची वाढ झाल्यामुळे रेपो रेटसारख्या बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या कर्जांचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा कर्जदारांच्या EMIवर थेट परिणाम होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, 25 वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याजदराने जर 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असेल तर कर्जाची सध्याची EMI सुमारे 36,950 रुपये असेल. यात रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट वाढ झाल्याने दरमहा अंदाजे 817 रुपये जास्त भरावे लागतील म्हणजेच संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत यामुळे सुमारे 2.45 लाख रुपये अतिरिक्त व्याज द्यावे लागू शकते..FD वर काय परिणाम?रेपो रेट म्हणजे RBI कडून बँकांना अल्पकालीन कर्ज मिळण्याचा दर. हा दर वाढल्यास बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम बँकांच्या एकूण फंडिंग कॉस्टवर होतो. त्यामुळे रेपो रेट वाढल्यास बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. त्यात कर्जाची मागणी वाढत राहिली आणि त्याच वेगाने ठेवी वाढल्या नाहीत, तर बँकांना अधिक ठेवी आकर्षित कराव्या लागू शकतात. अशावेळी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी काही बँका FDवरील व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रेपो रेट वाढवल्यास बँका नवीन FD आणि रिन्यू होणाऱ्या ठेवींवरील व्याजदर हळूहळू वाढवू शकतात. मात्र, आधीपासून सुरू असलेल्या FDवर मॅच्युरिटीपर्यंत जुन्या दराने म्हणजेच ज्या दराने FD केली होती त्याच दराने व्याज मिळत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.