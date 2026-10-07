Personal Finance

Repo Rate Hike: 44 महिन्यांनंतर RBIचा मोठा निर्णय! रेपो रेट वाढवला; कर्ज आणि EMI किती महागणार? FD करणाऱ्यांना काय फायदा?

RBI Raises Interest Rate by 25 BPS After 44 Months: RBIने तब्बल 44 महिन्यांनंतर रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करून तो 5.50 टक्क्यांवर नेला आहे. या निर्णयाचा होम लोन, पर्सनल लोन आणि EMIवर काय परिणाम होणार, तसेच FD गुंतवणूकदारांना याचा कसा फायदा होऊ शकतो, जाणून घ्या.
RBI repo rate

RBI Repo Rate Hike

EsAKAL

Vinod Dengale
Updated on

Repo Rate Increased After 44 Months: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) आपल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 21 बैठकींनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
rbi
emi
RBI repo rate
Marathi News Esakal
www.esakal.com