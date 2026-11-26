SBI Research forecast on RBI repo rate hike: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) महत्त्वाची बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, वाढती महागाई, रुपयाची स्थिती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता RBI रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करू शकते.ऑक्टोबरमध्ये RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 5.50 टक्क्यांवर नेला होता. आता डिसेंबरमध्ये तो 5.75 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज SBI रिसर्चने व्यक्त केला आहे. या संभाव्य दरवाढीमागे तीन प्रमुख घटक आहेत..1. महागाईचा दर 6 टक्क्यांच्या पुढेरेपो रेट वाढवण्यामागे महागाई हे प्रमुख कारण ठरू शकते. सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ महागाईचा दर 6.09 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. CPI ची नवी मालिका लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच हा दर RBI च्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेला आहे.SBI रिसर्चच्या अंदाजानुसार, पुढील महिन्यातही महागाईचा दर 6 टक्क्यांच्या वर राहू शकतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्याचा विचार करू शकते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करण्यापूर्वी आजचे दर पाहा! 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोनं कितीला?.2. रुपयाची स्थिती आणि कच्च्या तेलाचे दररेपो रेटच्या निर्णयावर परिणाम करणारा दुसरा घटक म्हणजे रुपयाची स्थिती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती. रुपयावरील दबाव आणि जागतिक घडामोडींवर RBI लक्ष ठेवून आहे. मात्र, काही बाबतीत दिलासादायक संकेतही मिळत आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबत सकारात्मक चित्र निर्माण झालं आहे. SBIच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील निवडणुकांनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 11 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. पुढील काळात कच्च्या तेलाचा भाव सरासरी 87 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा कच्च्या तेलाच्या आयातीतून पूर्ण करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल स्वस्त झाल्यास आयातखर्च कमी होण्यास आणि महागाईचा दबाव नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते..3. अमेरिकेतील बॉन्ड यील्ड आणि परदेशी गुंतवणूकतिसरा घटक अमेरिकेतील सरकारी बॉन्ड यील्ड आणि परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या ट्रेझरी बॉन्ड यील्डमध्ये नरमाई येण्याची शक्यता आहे. हा दर 4.75 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, भारतातील 10 वर्षांच्या बॉन्ड यील्डचा दर 6.75 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो.याशिवाय, AI क्षेत्रातील घडामोडींमुळे भारतीय शेअर बाजाराचं तुलनात्मक मूल्यांकन अधिक आकर्षक झालं आहे. त्यामुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) भारतीय बाजारात गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, 6 नोव्हेंबरपासून FII ची गुंतवणूक सुमारे 7.65 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे..Tata Trusts: टाटा समूहातील सत्तासंघर्ष न्यायालयात; एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान.पुढे रेपो रेट किती वाढू शकतो?SBI रिसर्चच्या अंदाजानुसार, डिसेंबरमध्ये रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढून 5.75 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. मात्र, त्यानंतर सलग तीन ते चार वेळा व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. रेपो रेटचा सर्वोच्च स्तर म्हणजेच टर्मिनल रेपो रेट 6 टक्के राहू शकतो. मात्र, तो 5.75 टक्क्यांवरच स्थिर राहण्याची शक्यताही आहे. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या MPC बैठकीत पुन्हा रेपो रेट वाढवण्याची शक्यता कमी असल्याचा SBI रिसर्चचा अंदाज आहे. त्यामुळे डिसेंबरमधील संभाव्य दरवाढीनंतर RBI पुढील निर्णय घेताना महागाई आणि इतर आर्थिक आकडेवारीचा विचार करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.