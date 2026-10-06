RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार

RBI rate hike good or bad for FD investors: देशातील मध्यवर्ती बँक असणारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बुधवारी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. या निर्णयाचा फायदा FD म्हणजेच मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान सुरू आहे. या बैठकीनंतर 7 ऑक्टोबरला रेपो रेतबाबत निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. .सध्या रेपो रेट 5.25 टक्के अनेक अर्थतज्ञ आणि मार्केट तज्ञांच्या अंदाजानुसार RBI रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो 5.50 टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकते. मात्र हा केवळ अंदाज आहे. रेपो दरात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवरच होणार नाही. FD करणाऱ्यांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. कारण व्याजदर वाढल्यास काही बँका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी FDवरील व्याजदर वाढवू शकतात..Gold Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31,000 खाली; ऑक्टोबरमध्येही घसरण कायम, ताजा भाव किती?.रेपो रेट वाढला तर FD वर काय परिणाम?रेपो रेट म्हणजे RBI कडून बँकांना अल्पकालीन कर्ज मिळण्याचा दर. हा दर वाढल्यास बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम बँकांच्या एकूण फंडिंग कॉस्टवर होतो.बँकांसाठी ग्राहकांच्या ठेवी म्हणजेच डिपॉझिट्स हा निधीचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. या पैशातूनच बँका पुढे ग्राहकांना कर्ज देतात. जर कर्जाची मागणी वाढत राहिली आणि त्याच वेगाने ठेवी वाढल्या नाहीत, तर बँकांना नवीन ठेवी आकर्षित करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांकडून अधिक डिपॉझिट मिळवण्यासाठी FDवरील व्याजदर वाढवणे हा बँकांसाठी एक पर्याय ठरू शकतो..FDवर थेट 25 बेसिस पॉइंट वाढ?RBI ने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली, तरी बँकांनी FDचे व्याजदरही तितक्याच प्रमाणात वाढवावेत, असे बंधन नाही. प्रत्येक बँक आपल्या डिपॉझिटची गरज आणि फंडिंगच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेते. एखाद्या बँकेकडे पुरेशा ठेवी असतील तर ती लगेच FDचे दर वाढवेलच असे नाही. मात्र, ज्या बँकेला अधिक डिपॉझिटची गरज आहे, ती ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी काही FD योजनांवर जास्त व्याज देऊ शकते.त्यामुळे सर्वच कालावधीच्या FDचे दर वाढतील असे नाही. काही बँका विशिष्ट कालावधीच्या FDवरच व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात..FD गुंतवणूकदारांनी काय करावे?व्याजदर वाढल्यास नवीन FD करणाऱ्या किंवा मॅच्युअर झालेली FD नव्या दराने रिन्यू करणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.मात्र, केवळ रेपो रेट वाढण्याच्या शक्यतेवर पूर्ण पैसा लगेच दीर्घकालीन FDमध्ये गुंतवणे योग्य ठरेलच असे नाही. भविष्यात व्याजदर आणखी वाढल्यास नंतर उपलब्ध होणाऱ्या FDवर अधिक चांगला दर मिळू शकतो.त्यामुळे संपूर्ण रक्कम एकाच FDमध्ये न ठेवता वेगवेगळ्या कालावधीच्या FDमध्ये विभागणे हा पर्याय ठरू शकतो. याला FD Laddering म्हणतात.उदाहरणार्थ, संपूर्ण पैसा एकाच 5 वर्षांच्या FDमध्ये ठेवण्याऐवजी तो वेगवेगळ्या कालावधीच्या FDमध्ये विभागता येतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळी पैसा मॅच्युअर होईल आणि त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या चांगल्या व्याजदरावर पुन्हा गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकते..LPG Cylinder Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर LPG सिलिंडरचे काय झाले? सणासुदीआधी नवे दर जाहीर; आता कितीला मिळतोय?.जुन्या FD करणाऱ्यांना काय फायदा?तुमच्याकडे आधीपासून Fixed Rate FD असेल, तर RBI ने रेपो रेट वाढवल्याने त्या FDचा व्याजदर साधारणपणे वाढत नाही.FD करताना जो व्याजदर निश्चित केला जातो, तो FDच्या संपूर्ण कालावधीसाठी लागू राहतो. त्यामुळे वाढत्या व्याजदराचा थेट फायदा प्रामुख्याने नवीन FD करणाऱ्या किंवा मॅच्युअर झालेली FD नव्या दराने रिन्यू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.