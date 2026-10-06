Personal Finance

RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार

FD Investors May Get Good News: RBIच्या 7 ऑक्टोबरच्या रेपो रेट निर्णयाकडे FD गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. रेपो रेट वाढल्यास FDच्या व्याजदरावर काय परिणाम होऊ शकतो आणि नवीन गुंतवणूकदारांना त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो, जाणून घ्या.
RBI repo rate October 2026

RBI Repo Rate: Big Decision on October 7! Will FD Investors Get Higher Interest Rates? Check What May Change

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

RBI rate hike good or bad for FD investors: देशातील मध्यवर्ती बँक असणारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बुधवारी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. या निर्णयाचा फायदा FD म्हणजेच मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान सुरू आहे. या बैठकीनंतर 7 ऑक्टोबरला रेपो रेतबाबत निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.

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