RBI Strategy : ट्रम्प टॅरिफनंतर आरबीआयचा मोठा निर्णय! भारताची आर्थिक ढाल मजबूत करण्यासाठी काय पाऊल उचललं?

ट्रम्प टॅरिफनंतर आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमी केली.परकीय चलन साठ्यात विविधीकरण करताना सोन्याच्या साठ्यावर भर देण्यात आला.भारताचा परकीय चलन साठा वाढून 694.23 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे.जागतिक अनिश्चिततेत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे.भारत-अमेरिका व्यापार तणावामुळे निर्यातीत घट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर 50 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आपली परकीय चलन साठा रणनीतीत सावध बदल केले आहेत. गेल्या वर्षभरात आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी बिल्समधील (T-bills) गुंतवणूक कमी केली असून, सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवर ही रणनीती भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरत आहे..अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमीअमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2024 मध्ये भारताची अमेरिकन सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक 247.2 अब्ज डॉलर इतकी होती, जी डिसेंबर 2024 पर्यंत हळूहळू कमी होऊन 219.1 अब्ज डॉलर झाली. जून 2025 मध्ये भारताकडे 227 अब्ज डॉलर इतकी ट्रेझरी सिक्युरिटीज होती, जी मागील वर्षीच्या जूनमधील 242 अब्ज डॉलर पेक्षा कमी आहे. ही 20 अब्ज डॉलरची कपात आरबीआयच्या सावध दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे..ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे भारताच्या अमेरिकन सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीवर आणखी दबाव येऊ शकतो. रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी रशियाचे परकीय चलन साठे गोठवले होते, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांना सावध पावले उचलण्यास भाग पडले आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, भू-राजकीय कारणांमुळे अमेरिका भारताच्या ट्रेझरी सिक्युरिटीजवर निर्बंध घालू शकते, जरी ही शक्यता दुर्मिळ असली तरी..Trump Tariffs Explained: ट्रम्प टॅरीफ म्हणजे काय? भारतावर काय परिणाम होणार? किचकट वाटणारी गोष्ट सोप्या शब्दात.सोन्याच्या साठ्यात वाढआरबीआयने आपल्या परकीय चलन साठ्याची रचना बदलताना सोन्याच्या साठ्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मार्च 2025 मध्ये परदेशातील सोन्याचा साठा 348.62 टनांवर घसरला, जो मागील वर्षी 387.26 टन होता. मात्र, देशांतर्गत सोन्याचा साठा 408.10 टनांवरून 511.99 टनांवर वाढला आहे. ही रणनीती जागतिक चलनातील चढ-उतारांपासून संरक्षण आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आहे. 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा 3.51 अब्ज डॉलरनी वाढून 694.23 अब्ज डॉलर झाला आहे, जो जगातील चौथा सर्वात मोठा साठा आहे..जागतिक ट्रेंड आणि भारताची रणनीतीजागतिक पातळीवरही अनेक देश अमेरिकन डॉलरवर अवलंबित्व कमी करत आहेत. चीनने गेल्या काही वर्षांत आपली अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक 1.3 ट्रिलियन डॉलरवरून 756 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. जपान (1,147 अब्ज डॉलर) आणि युके (858.1 अब्ज डॉलर) हे अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. भारत, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीच्या पुढे, दहाव्या क्रमांकाचा गुंतवणूकदार आहे.आरबीआयच्या रणनीतीत सुरक्षितता, तरलता आणि परतावा यांना प्राधान्य आहे. अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीज त्यांच्या तरलतेमुळे आणि स्थिरतेमुळे आकर्षक मानल्या जातात, परंतु जागतिक अनिश्चिततेमुळे आरबीआयने जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि युके यांच्या सरकारी सिक्युरिटीज तसेच जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्या बाँड्समध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे..ट्रम्प यांच्या शुल्काचा परिणामट्रम्प यांच्या 50 टक्के शुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कापड, दागिने, मासे आणि कार्पेट यांसारख्या क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो, ज्यामुळे निर्यातीत 70 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर ताण येऊ शकतो. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, या शुल्काचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तात्काळ मोठा परिणाम होणार नाही, परंतु दीर्घकालीन जोखीम कायम आहे.आरबीआयची ही रणनीती भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाची आहे. सोन्याच्या साठ्यात वाढ, अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमी करणे आणि इतर देशांच्या सिक्युरिटीजमध्ये विविधीकरण यामुळे भारत जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेला सामोरे जाण्यास सज्ज आहे. येत्या काळात आरबीआय आपल्या परकीय चलन साठ्याची रणनीती आणखी बळकट करेल, अशी अपेक्षा आहे..FD-RD विसरून जा! एकच पॉलिसी अन् संपूर्ण कुटुंबाची आरोग्याची सुरक्षा; LIC ची 'ही' नवी योजना वाचलीत का?.FAQsआरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक का कमी केली? (Why did RBI reduce investment in US Treasury Securities?)➡️ ट्रम्प टॅरिफमुळे वाढलेल्या जोखमींमुळे आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव लक्षात घेऊन आरबीआयने ही गुंतवणूक कमी केली.आरबीआयने परकीय चलन साठ्यात विविधीकरण कसे केले? (How has RBI diversified India’s forex reserves?)➡️ सोन्याच्या साठ्यात वाढ करून तसेच जपान, जर्मनी, फ्रान्स यांसारख्या देशांच्या बाँड्समध्ये गुंतवणूक वाढवून विविधीकरण केले.ट्रम्प टॅरिफचा भारताच्या निर्यातीवर कसा परिणाम होऊ शकतो? (What is the impact of Trump tariffs on India’s exports?)➡️ कापड, दागिने, मासे आणि कार्पेट यांसारख्या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होऊन निर्यातीत 70% पर्यंत घट होऊ शकते.जागतिक स्तरावर भारत परकीय चलन साठ्यात कोणत्या क्रमांकावर आहे? (Where does India stand globally in forex reserves ranking?)➡️ भारत सध्या जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परकीय चलन साठा राखणारा देश आहे.भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सोने का महत्त्वाचे आहे? (Why is gold important in India’s forex strategy?)➡️ सोन्यामुळे चलनातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळते आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.