RBI Strategy : ट्रम्प टॅरिफनंतर आरबीआयचा मोठा निर्णय! भारताची आर्थिक ढाल मजबूत करण्यासाठी काय पाऊल उचललं?

RBI’s Shift from US Treasury Securities to Gold Reserves: Impact of Trump Tariffs on India’s Forex Strategy | आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमी करून सोन्याचा साठा वाढवला, जागतिक अनिश्चिततेत स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न.
Sandip Kapde
Summary

  1. ट्रम्प टॅरिफनंतर आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमी केली.

  2. परकीय चलन साठ्यात विविधीकरण करताना सोन्याच्या साठ्यावर भर देण्यात आला.

  3. भारताचा परकीय चलन साठा वाढून 694.23 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे.

  4. जागतिक अनिश्चिततेत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे.

  5. भारत-अमेरिका व्यापार तणावामुळे निर्यातीत घट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर 50 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आपली परकीय चलन साठा रणनीतीत सावध बदल केले आहेत. गेल्या वर्षभरात आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी बिल्समधील (T-bills) गुंतवणूक कमी केली असून, सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवर ही रणनीती भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

Donald Trump
