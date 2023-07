By

GST on Rent of PG and Hostel: तुम्ही हॉस्टेल किंवा पीजीमध्ये राहत असाल तर तुमच्यासाठी एक वाईट बातमी आहे. आता पीजी आणि वसतिगृहांच्या भाड्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत.

अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग्स (AAR) ने दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी करताना वसतिगृहे आणि PG च्या भाड्यावर 12 टक्के GST (GST) लावण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

एएआरने हा निर्णय दिला

एएआरच्या बेंगळुरू खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान सांगितले की, कोणताही निवासी फ्लॅट किंवा घर आणि वसतिगृह आणि पीजी हे वेगवेगळे आहेत.

अशा परिस्थितीत, वसतिगृहे आणि पीजी सारख्या व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेवर 12 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरणे बंधनकारक आहे. त्यांना जीएसटीमधून सूट देऊ नये.

श्रीसाई लक्झरी स्टेज एलएलपीच्या अर्जावर, एएआरने म्हटले आहे की 17 जुलै 2022 पर्यंत, बेंगळुरूमधील हॉटेल्स, कॅम्पसाइट्स किंवा क्लबला 1,000 रुपयांपर्यंतच्या शुल्कापर्यंत जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती, परंतु एएआरने म्हटले आहे की वसतिगृहे किंवा पीजी जीएसटीतील सवलतीसाठी पात्र नाहीत.

यासोबतच, खंडपीठाने सांगितले की, निवासी मालमत्ता आणि पीजी हॉस्टेल हे एकसारखे नाहीत. अशा स्थितीत एकच नियम दोघांनाही लागू होऊ शकत नाही.

नोएडामध्येही असे प्रकरण उघडकीस आले

बेंगळुरू व्यतिरिक्त, नोएडाच्या व्हीएस इन्स्टिट्यूट आणि हॉस्टेल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अर्जावर, लखनौ खंडपीठाने सांगितले आहे की 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वसतिगृहांवर जीएसटी लागू होईल.

हा नियम 18 जुलै 2022 पासून लागू झाला आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे पीजी किंवा वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी आणि नोकरदार लोकांवरील ओझे वाढणार आहे.