नवी दिल्ली : देशभरात खाद्यपदार्थ आणि भाज्यांच्या किंमतीत काहीशी घट झाल्यानं महागाईत किंचित घट झाली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, जुलै महिन्याचा किरकोळ महागाईचा दर जुलै महिन्याच्या ७.४४ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.८३ टक्के इतका राहिला. (Retail inflation at 6.83 perc in August as compared to 7.44 perc in July 2023)

टोमॅटोचा राहिला प्रभाव

टोमॅटोच्या भावानं जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात कहर केला होता. १५० ते २०० रुपये किलो दरानं विकला गेल्यानं टोमॅटोला सोन्याचा भाव आला होता. याच काळात भाज्यांचे दरही गगनाला भिडले होते. पण ऑगस्टच्या शेवटी टोमॅटोचा भाव नियंत्रणात यायला लागला त्यामुळं किरकोळ महागाईत घट नोंदवली गेली आहे. (Latest Marathi News)

ग्रामीण-शहरी महागाईतही घट

दरम्यान, सरकारी आकडेवारीनुसार ऑगस्टमध्ये खाद्य महागाईचा दर ११.५१ टक्क्यांहून ९.९४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. ग्रामीण भागातील महागाईचा दर ७.६३ टक्क्यांवरुन ७.०२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर शहरी महागाईचा दर ७.२० टक्क्यांहून ६.५९ टक्क्यांवर पोहोचला. कोअर अर्थात सर्वसामान्य महागाईच्या दरातही घट झाली असून तो ४.९ टक्क्यांवरुन ४.८ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ खाली आला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

औद्योगिक उत्पादनात वाढ

त्याचबरोबर देशातील औद्योगिक उत्पादनात (IIP) जुलै महिन्यात ५.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एनएसओच्या आकडेवारीनुसार, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकांच्या (IIP) मोजल्या जाणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनात गेल्यावर्षी याच महिन्यात २.२ टक्के वाढ झाली. तर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जुलै २०२३ मध्ये ४.६ टक्के वाढ झाली. तर मायनिंग उत्पादनात १०.७ टक्के आणि वीज उत्पादनात ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.