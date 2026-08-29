Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन

Early retirement plan in India: ज्या वयात लोक करिअर सुरू करतात त्याच वयात निवृत्तीचा विचार करणं अनेकांना आश्चर्यायच वाटू शकतं. मात्र, अवघ 29 वर्ष वय असणाऱ्या स्नेहा रायगुरु या तरुणीने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून तिच्या वेगळ्या रिटायरमेंट प्लॅनची माहिती दिली आहे. कॉर्पोरेट नोकरीचा राजीनामा देऊन तीने नेमका काय प्लॅन केलंय पाहुयात.. .स्नेहाने आपल्या भविष्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने केवळ गुंतवणूक किंवा एखादी रिटायरमेंट स्कीम निवडण्याऐवजी स्वतःची जमीन घेऊन त्यावर शेती करण्याचा मार्ग निवडला. आपल्या वडिलांसोबत केलेल्या या प्लॅनची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होत आहे. तिने ही संपूर्ण योजना चार टप्प्यांमध्ये मांडली आहे..Share Market: 5 मिनिटांत 1 लाखाचे 44 लाख? सेन्सेक्सच्या तुफान हालचालीने खळबळ; नेमकं काय घडलं?.पहिला टप्पा - जमीन खरेदीस्नेहाच्या मते, रिटायरमेंट प्लॅनिंगची सुरुवात तिने कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा आर्थिक योजना सुरू करून केली नाही. तिने सर्वप्रथम स्वतःसाठी एक छोटी जमीन खरेदी केली. यानंतर वडिलांसोबत मिळून या जमिनीवर शेती करण्याचा निर्णय घेतला. तिने या उपक्रमाला ‘बाप-बेटी फार्म’ असं नाव दिलं. भविष्यात या फार्ममधून आपल्या जीवनातील गरजा पूर्ण करता येतील, असा तिचा विश्वास आहे..दुसरा टप्पा - फळांची लागवडजमीन घेतल्यानंतर स्नेहाने त्यावर विविध फळांची रोपं लावण्यास सुरुवात केली. तिच्या म्हणण्यानुसार, या रोपांना वाढण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. मात्र, एकदा उत्पादन सुरू झाल्यानंतर त्यातून नियमित उत्पन्न मिळवता येऊ शकतं. फळांच्या लागवडीसोबतच भविष्यात इतर पिकं घेण्याचाही तिचा विचार आहे. म्हणजे आज मेहनत आणि वेळ देऊन भविष्यात त्यातून उत्पन्न मिळवण्याची तिची योजना आहे..तिसरा टप्पा - स्वतःच्या अन्नाची व्यवस्थास्नेहाच्या रिटायरमेंट प्लॅनमधील तिसरा भाग स्वतःच्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करण्याशी संबंधित आहे. आपल्या वापरासाठी लागणारं धान्य स्वतःच्या जमिनीवर पिकवण्याची तयारी तिने केली आहे. तिच्या मते, स्वतःचं अन्न स्वतः पिकवल्यामुळे केवळ दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होणार नाही, तर महामारी किंवा लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली तरी स्वतःच्या अन्नाची सुरक्षा होईल आणि स्वतंत्रपणे जीवन जगता येईल..चौथा टप्पा - फुलांची शेतीस्नेहाच्या योजनेतील चौथा भाग फुलांच्या लागवडीचा आहे. तिच्या मते, शेतात फुलांची लागवड केल्याने भविष्यात उत्पन्नाचा आणखी एक स्रोत तयार होऊ शकतो. मात्र, तिच्यासाठी फुलांची शेती केवळ कमाईचं साधन नाही. निसर्ग आणि हिरवाईच्या सान्निध्यात राहिल्याने मानसिक शांतताही मिळू शकते, असा तिचा विश्वास आहे.स्नेहाच्या मते, रिटायरमेंट म्हणजे केवळ ठराविक वयात नोकरी सोडणं नाही. आयुष्यात आर्थिक स्थैर्यासोबतच शांतता, समाधान आणि स्वतःच्या पद्धतीने जगण्याची मोकळीक मिळवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! 6 हजारांची मोठी घसरण, ग्राहकांसाठी गुड न्यूज; 1 तोळा सोन्याच्या दागिन्यासाठी आता किती पैसे?.मानसिक शांततेला प्राधान्यस्नेहाने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, तिच्या या निर्णयामागे केवळ पैसे कमावण्याचा उद्देश नाही. कॉर्पोरेट नोकरीमधील दबावापेक्षा तिला शांत आणि स्वतःच्या अटींवर जगणं पसंत आहे. तिने आपल्या फार्मला वडील आणि मुलीच्या नात्याशी जोडलेलं नाव दिलं आहे. या माध्यमातून कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची आणि एकत्रितपणे काहीतरी उभारण्याची तिची इच्छा दिसून येते..सोशल मीडियावर व्हायरलस्नेहाच्या या रिटायरमेंट प्लॅनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाहिला गेला असून, त्याला 4 लाखांहून अधिक views मिळाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तिच्या पोस्टवर अनेकांनी प्रतिक्रिया देत या जीवनशैलीचं कौतुक केलं.दरम्यान, स्नेहाने तिच्या जमिनीची किंमत किंवा या संपूर्ण उपक्रमासाठी किती गुंतवणूक केली आहे, याचा खुलासा केलेला नाही.स्नेहाची ही स्टोरी पारंपरिक अर्थाने रिटायरमेंटची योजना नसली, तरी आर्थिक स्वावलंबन, शेती, स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आणि मानसिक शांतता यांचा विचार करून आयुष्याची दिशा बदलण्याचा तिचा प्रयत्न सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.