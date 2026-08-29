Personal Finance

Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन

Unique 4-Step Retirement Strategy: रिटायरमेंट म्हणजे केवळ ठराविक वयात नोकरी सोडणं नाही. आयुष्यात आर्थिक स्थैर्यासोबतच शांतता, समाधान आणि स्वतःच्या पद्धतीने जगण्याची मोकळीक मिळवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे असं या 29 वर्षीय तरुणीच मत आहे.
The 4-Step Retirement Plan

Retired at 29! This 4-Step Retirement Plan Helped Him Leave the Corporate World Early

eSakal

Vinod Dengale
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Early retirement plan in India: ज्या वयात लोक करिअर सुरू करतात त्याच वयात निवृत्तीचा विचार करणं अनेकांना आश्चर्यायच वाटू शकतं. मात्र, अवघ 29 वर्ष वय असणाऱ्या स्नेहा रायगुरु या तरुणीने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून तिच्या वेगळ्या रिटायरमेंट प्लॅनची माहिती दिली आहे. कॉर्पोरेट नोकरीचा राजीनामा देऊन तीने नेमका काय प्लॅन केलंय पाहुयात..

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