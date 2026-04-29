LPG Gas Shortage India : देशात गॅसचे संकट आणखी तीव्र ! सौदी अरेबियातील 'या' मोठ्या कंपनीने बंद केला एलपीजी पुरवठा, धक्कादायक कारण समोर

कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांवर एक मोठे आणि गंभीर संकट घोंघावत असल्याचे दिसून येत आहे. सौदी अरामको जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक आणि भारताला मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी गॅस पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या सौदी अरेबियाच्या सरकारी मालकीची कंपनीने आपल्या LPG पुरवठा थांबवला आहे. इस्त्रायल- इराण संर्घातत फेब्रुवारीच्या अखेरीस कंपनीच्या 'जु'आयमाह' या मुख्य निर्यात केंद्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे कंपनीने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. .या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी अरामकोने अलीकडेच आपल्या खरेदीदारांना कळवले आहे की, जु'आयमाह एलपीजी टर्मिनलवरून होणारी गॅसची वाहतूक मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत स्थगित राहील. ही माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नसल्यामुळे, नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना सूत्रांनी उघड केले की, अरामकोने या मुद्द्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. .हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली तरी दिलासा नाही सूत्रांनी असे संकेत दिले की, अरामकोने आपल्या काही खरेदीदारांना हे स्पष्ट केले आहे की, जु'आयमाह केंद्रावरील आवश्यक दुरुस्तीचे काम त्यांना अद्याप पूर्ण करता आलेले नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, जरी 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' वाहतुकीसाठी पुन्हा खुली झाली, तरीही पुढील महिन्यात गॅसचा कोणताही पुरवठा करणे शक्य होणार नाही. यापूर्वी, २६ फेब्रुवारी रोजी, सौदी कंपनीने सविस्तर तपशील न देताच अशी घोषणा केली होती की, जु'आयमाह येथून पुढील काही आठवड्यांसाठी नियोजित असलेला गॅसचा पुरवठा रद्द करण्यात येईल..भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई अरामको ही प्रोपेन आणि ब्युटेनची जागतिक स्तरावरील एक प्रमुख पुरवठादार कंपनी आहे; हेच ते इंधन घटक आहेत ज्यांचे मिश्रण करून एलपीडी तयार केला जातो. मध्यपूर्वेतील सुरू असलेला प्रादेशिक संघर्ष आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे, इतर भागांतून होणारा गॅसचा पुरवठा आधीच विस्कळीत झाला होता. या दुहेरी फटक्यामुळे भारतात एलपीजीची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.