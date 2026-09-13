पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार? सौदीची पाइपलाइन बंद, फक्त ५ ते ७ दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक

सौदी अरेबियाची महत्त्वाची ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन बंद झाल्याने जगभरात कच्च्या तेलाबाबत चिंता वाढली आहे. ही पाइपलाइन लवकर सुरू झाली नाही, तर जागतिक तेलपुरवठ्याच्या जवळपास ४ टक्के पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आधीच महागलेल्या इंधनाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. .रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, ड्रोन हल्ल्यानंतर शुक्रवारी सौदी अरेबियाला ही पाइपलाइन बंद करावी लागली होती. अरबी द्वीपकल्पातील वाळवंटी भागातून ही पाइपलाइन रेड सीवरील यानबू बंदरापर्यंत तेल पोहोचवते. या मार्गाने दररोज सुमारे ४० लाख बॅरल तेल पाठवले जात होते. मात्र, पाइपलाइन बंद झाल्यानंतर यानबूजवळ केवळ ५ ते ७ दिवस निर्यात सुरू ठेवता येईल एवढाच तेलसाठा शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे..Permium|Chennai Rainwater Harvesting Model : पाण्यासाठी चेन्नईचा अनोखा प्रयोग; रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमधून ९० टक्के पाणी जमिनीत.सौदीकडे इजिप्तमधील ऐन सुखना आणि सिदी केरीर या बंदरांवरही तेलसाठा आहे. यानबूची साठवण क्षमता सुमारे ३.५ कोटी बॅरल आहे. तर ऐन सुखना आणि सिदी केरीरमध्ये अनुक्रमे १.८ कोटी आणि २ कोटी बॅरलपर्यंत तेल ठेवता येते. मात्र, हे साठे पूर्ण क्षमतेने भरलेले नसल्याने पाइपलाइन सुरू होण्यास विलंब झाला, तर तेही झपाट्याने कमी होऊ शकतात. पाइपलाइनच्या दुरुस्तीला किती वेळ लागेल, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही. काही सूत्रांच्या मते दुरुस्तीला ५ ते ६ आठवडे लागू शकतात..Pune Water: पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा २०४७ पर्यंतचा मास्टर प्लॅन; भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारची मोठी तयारी.इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टमध्ये सौदीची तेलपुरवठा क्षमता तीन दशकांहून अधिक काळातील नीचांकी पातळीवर गेला होता. युद्धापूर्वी सौदी दररोज सुमारे १.०९ कोटी बॅरल तेल उत्पादन करत होता. ऑगस्टमध्ये हे उत्पादन घटून ६२ लाख बॅरलवर आले. यामुळे जागतिक तेलबाजारावर आधीच दबाव आहे. त्यात पाइपलाइन दीर्घकाळ बंद राहिल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. तेलपुरवठा कमी झाला तर इंधनाच्या किमती आणि त्याचा थेट परिणाम म्हणून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौदीची पाइपलाइन कधी सुरू होते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.