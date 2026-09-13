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पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार? सौदीची पाइपलाइन बंद, फक्त ५ ते ७ दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक

Saudi Oil Pipeline Shutdown : ड्रोन हल्ल्यानंतर शुक्रवारी सौदी अरेबियाला ही पाइपलाइन बंद करावी लागली होती. तिच्या दुरुस्तीला किती वेळ लागेल, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही. काही सूत्रांच्या मते दुरुस्तीला ५ ते ६ आठवडे लागू शकतात.
Saudi Oil Pipeline Shutdown

Saudi Oil Pipeline Shutdown

esakal

Shubham Banubakode
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सौदी अरेबियाची महत्त्वाची ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन बंद झाल्याने जगभरात कच्च्या तेलाबाबत चिंता वाढली आहे. ही पाइपलाइन लवकर सुरू झाली नाही, तर जागतिक तेलपुरवठ्याच्या जवळपास ४ टक्के पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आधीच महागलेल्या इंधनाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

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