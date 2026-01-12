ATM Transaction Fees : आता ATM मधून पैसे काढणं महागलं! SBI ग्राहकांच्या खिशाला कात्री; व्यवहाराआधी जाणून घ्या नवे शुल्क

How much ATM charges SBI customers now : देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) अलीकडेच ATM मधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये आणि शुल्कात मोठा बदल केला आहे. या बदलाचा थेट परिणाम लाखो ग्राहकांवर होणार असून, अनेकांसाठी ही बाब चिंतेची ठरू शकते..नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने महिन्याला ठरवलेली फ्री ATM व्यवहारांची मर्यादा ओलांडली, तर त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी 23 रुपये + GST शुल्क आकारले जाणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क 21 रुपये + GST होते. हा नवा नियम 1 डिसेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे..Gold Rate Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे सोनं अचानक महागलं! चांदी १० हजारांनी वाढली; पण मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.किती फ्री ATM व्यवहार करता येतात? SBI ने स्पष्ट केलं आहे की, मोफत ATM व्यवहारांची संख्या कमी करण्यात आलेली नाही. ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच महिन्यात 5 विनामूल्य ATM व्यवहार करता येतील. मात्र, एकदा ही मर्यादा ओलांडली की, प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी 23 रुपये + GST भरावे लागतील.बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हे शुल्क वाढवण्यामागे इंटरबँक इंटरचेंज फीमध्ये झालेली वाढ कारणीभूत आहे. म्हणजेच, इतर बँकांच्या ATM चा वापर करताना SBI ला अधिक खर्च येत असल्याने हा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे..इतर बँकांच्या ATM वरही नियम लागू एसबीआय प्रमाणेच हा नियम इतर बँकांच्या ATM मधून पैसे काढतानाही असेच अतिरिक्त शुल्क लागू होईल.पूर्वी अनेक बँका स्वतःच्या ATM वर तुलनेने कमी शुल्क घेत असत, पण आता स्वतःच्या आणि इतर बँकांच्या ATM दोन्ही ठिकाणी नियम अधिक कडक आणि खर्चिक झाले आहेत..यांना नियमातून सूट SBI ने स्पष्ट केलं आहे की, नवीन नियमांचा परिणाम सर्व ग्राहकांवर होणार नाही. काही विशिष्ट ग्राहक गटांना या बदलांपासून सूट देण्यात आली आहे. Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खातेदारांसाठी जुनीच शुल्क रचना लागू राहणार आहे. तसेच, SBI डेबिट कार्ड वापरून SBI च्या ATM मधून केलेले व्यवहार पूर्णपणे मोफत असतील.याशिवाय, SBI ATM वर कार्डशिवाय (Cardless) कॅश विड्रॉल सुविधा पूर्वीप्रमाणेच अमर्यादित आणि विनामूल्य राहणार आहे. तसेच, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खात्यांनाही सुधारित शुल्क नियमांमधून वगळण्यात आलं आहे..EPFO Withdrawal Rules Change : करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा! PF चे पैसे आता थेट UPI खात्यात; जाणून घ्या नवीन नियम .शुल्क वाढवण्यामागचं कारण?SBI ने सांगितलं आहे की, RBI ने इंटरचेंज फी वाढवल्यामुळे बँकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो आहे. जेव्हा एखादी बँक दुसऱ्या बँकेच्या ATM नेटवर्कचा वापर करते, तेव्हा तिला जास्त शुल्क भरावं लागतं. याच खर्चाची भरपाई करण्यासाठी ATM सेवा शुल्क वाढवण्यात आलं आहे. बँकेचा दावा आहे की, या बदलाचा उद्देश ATM नेटवर्क चालू ठेवण्याचा खर्च भागवणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.