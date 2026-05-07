Bank Closed: सलग 4 दिवस बँका बंद राहणार? SBI बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारला देशव्यापी संप!

SBI Bank Closed: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशनने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी 25 मे आणि 26 मे 2026 रोजी संप करणार असल्याचे सांगितले आहे . या संपात SBI बँकांचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 16 मागण्या आहेत..हा संप ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशनने पुकारला आहे. 2 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात, संघटनेने बँक व्यवस्थापनावर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात धोरणे राबवल्याचा आरोप केला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्यांकडे दीर्घकाळापासून दुर्लक्ष केले जात आहे आणि करारांची योग्य अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे..कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याफेडरेशनने SBIच्या अध्यक्षांना एक पत्र पाठवून कळवले आहे की, औद्योगिक विवाद कायदा 1947 अंतर्गत बँक कर्मचाऱ्यांचा संप पुकारला जाईल. जर या तारखांना कोणतीही सुट्टी असेल, तर संप 27 मे रोजी होईल. फेडरेशनकडून एकूण 16 मागण्या मांडण्यात आल्या असून त्यामध्ये नोकरी, पेन्शन, पदोन्नती आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाशी संबंधित सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अनेक वर्षांपासून मेसेंजर पदाची भरती बंद असल्याने हे पद जवळपास संपुष्टात येत असल्याचा आरोप फेडरेशनने केला आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..याशिवाय बँकांमध्ये सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांच्या कमतरतेबाबतही फेडरेशनने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अलीकडेच सूरत येथील SBI शाखेत झालेल्या दरोड्याच्या घटनेचा उल्लेख करत, सुरक्षेतील निष्काळजीपणा भविष्यात धोकादायक ठरू शकतो, असे फेडरेशनने म्हटले आहे..4 दिवस बँका बंद23 मे हा चौथा शनिवार आणि 24 मे हा रविवार आहे. त्यामुळे या दिवशी बँका बंद राहतील. जर 25 आणि 26 तारखेला संप झाला, तर बँका सलग चार दिवस बंद राहतील. या संपामुळे ऑनलाइन सेवांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. केवळ शाखा-संबंधित कामे 4 दिवस करता येणार नही. या चार दिवसांसाठी चेक जमा करणे आणि रोख रक्कम जमा करणे यांसारख्या सुविधा बंद राहतील, तर डिजिटल सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.