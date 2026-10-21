SBI Data Leak: SBI च्या हजारो ग्राहकांचा डेटा लीक? नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर उघड झाल्याचा संशय; बँकेने काय सांगितलं?

देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित डेटा डार्क वेबवर उघड झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बँकेच्या प्राथमिक तपासणीत अशा डेटामध्ये वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती असलेल्या 3,897 ग्राहकांच्या नोंदी आढळल्या असल्याचे सांगण्यात आले..SBIने यासंबंधीत सर्वात आधी 16 ऑक्टोबरला अलर्ट केले होते. 16 ऑक्टोबर रोजी बँकेला तिच्या थ्रेट इंटेलिजन्स सेवा पुरवठादाराकडून, डिफेन्स सायबर एजन्सीकडून आणि CERT-In कडून या संभाव्य डेटा एक्स्पोजरबाबत माहिती मिळाली. त्यानंतर बँकेने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या.कोणती माहिती उघड झाल्याचा संशय?डार्क वेबवर उघड झालेल्या या गुपित आणि सेंसेटीव माहितीमध्ये ग्राहकांचे नाव, मोबाइल नंबर, ईमेल , जन्मतारीख आणि घरचा पत्ता यांसारख्या वैयक्तिक माहितीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.याशिवाय बँकेच्या शाखांशी संबंधित तपशील, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल (CIF) क्रमांक, लीड आयडी, कर्ज आणि ग्राहकांशी संबंधित नोंदींचा मेटाडेटा तसेच इतर संबंधित फाइल्सही या डेटामध्ये असल्याचे वृत्त आहे..3.75 लाख रेकॉर्डची तपासणी प्राथमिक तपासणीदरम्यान बँकेने डार्क वेबवर आढळलेल्या सुमारे 3 लाख 75 हजार रेकॉर्डची तपासणी केली. त्यापैकी 3,897 रेकॉर्डमध्ये ग्राहकांची वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती आढळली. मात्र, या प्रकरणात माहिती नेमकी कशी उघड झाली आणि त्याचा एकूण किती ग्राहकांवर परिणाम झाला, याबाबत सविस्तर तपास सुरू आहे..सायबर सुरक्षा सक्रियया संभाव्य घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बँकेने सायबर इन्सिडेंट रिस्पॉन्स आणि कंटेनमेंट प्रोटोकॉल तातडीने सक्रिय केल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणाचे स्वरूप आणि व्याप्ती तपासण्यासाठी बँकेने CERT-In कडे नोंदणीकृत स्वतंत्र सायबर सुरक्षा संस्थेची मदत घेतली आहे..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले, तरी दसऱ्याच्या मूहर्तावर खरेदी कमी! कारण काय? 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.बँकेने स्पष्ट केले की, या घटनेचा तिच्या मुख्य व्यावसायिक कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर किंवा व्यवसायाच्या सातत्यावर कोणताही मोठा परिणाम झालेला नाही. बँकेचे नियमित कामकाज सुरळीत सुरू आहे. SBIच्या या प्रकरणात सध्या संभाव्य डेटा एक्स्पोजरचा संशय असून तपास सुरू आहे. त्यामुळे ग्राहकांची माहिती निश्चितपणे चोरीला गेली किंवा तिचा गैरवापर झाला, असा निष्कर्ष अद्याप काढता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.