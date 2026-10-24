SBI Data Leak: SBIच्या डेटा लीकनंतर तुमच्या खात्यातील पैसे किती सुरक्षित? बँकेने दिलं मोठं स्पष्टीकरण

SBI Customers Alert: देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच SBIच्या ग्राहकांचा डेटा डार्क वेबवर लीक झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे बँकेत जमा असलेले आपले पैसे सुरक्षित आहेत ना? या ग्राहकांच्या चिंतेवर आता SBIने स्पष्टीकरण देत ग्राहकांना दिलासा दिला आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .बँकेने शुक्रवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत सांगितले की, या संबंधित सायबर घटनेमुळे आतापर्यंतच्या तपासात ग्राहकांच्या खात्यातील पैसे किंवा बँकिंग व्यवहारांना नुकसान झाल्याचे आढळलेले नाही. तसेच, ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं 7 हजारांनी स्वस्त! जळगावच्या सुवर्ण बाजारातही सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण; आजचा ताजा दर किती?.3,897 ग्राहकांना पाठवले अलर्टSBIच्या माहितीनुसार, डार्क वेबवरील डेटा लीकची माहिती मिळताच बँकेने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना सुरू केल्या. या प्रकरणात ज्या 3,897 ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती आढळली, त्यांना ईमेल आणि व्हॉट्सॲपद्वारे स्वतंत्र मेसेज पाठवून सतर्क करण्यात आले आहे.मात्र, तुम्हाला असा संदेश मिळाला नाही म्हणजे तुमचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाने आपल्या बँक खात्याशी संबंधित व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि संशयास्पद हालचालींबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे..डेटा लीक प्रकरणाचा खुलासा कसा झाला?या आठवड्याच्या सुरुवातीला SBIला आपल्या थ्रेट इंटेलिजन्स सेवा पुरवठादाराकडून, डिफेन्स सायबर एजन्सीकडून आणि भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाकडून (CERT-In) डेटा लीकसंदर्भात अलर्ट मिळाला. यानंतर डार्क वेबवर उपलब्ध असलेल्या सुमारे 3.75 लाख रेकॉर्ड्सची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत SBIच्या 3,897 ग्राहकांशी संबंधित वैयक्तिक माहिती आढळल्याचे बँकेने सांगितले.SBIने मात्र स्पष्ट केले आहे की, या घटनेत ग्राहकांचे पैसे किंवा बँकिंग पासवर्डशी छेडछाड झाल्याचे आढळलेले नाही. मात्र, डेटा लीक नेमका कुठून झाला आणि त्यामागे कोण आहे, याचा तपास सुरू आहे..LPG Cylinder Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस बुक करताय? पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील 14.2 किलो सिलिंडरचे ताजे दर पाहा.SBI ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी?डेटा लीकच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी डिजिटल बँकिंग करताना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन बँकेने केले आहे.OTP, UPI PIN किंवा नेट बँकिंग पासवर्ड कोणालाही सांगू नका.बँकेच्या नावाने आलेल्या अनोळखी कॉल, मेसेज किंवा ईमेलवर लगेच विश्वास ठेवू नका.कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका किंवा संशयास्पद ॲप डाउनलोड करू नका.खात्यातील व्यवहार नियमित तपासा आणि अनधिकृत व्यवहार दिसल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.बँकेचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगून कोणी गोपनीय माहिती मागितल्यास ती शेअर करू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.