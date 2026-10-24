Personal Finance

SBI Data Leak: SBIच्या डेटा लीकनंतर तुमच्या खात्यातील पैसे किती सुरक्षित? बँकेने दिलं मोठं स्पष्टीकरण

SBI Bank Issues Clarification on Customer Funds, Passwords and Security: SBI च्या 3,897 ग्राहकांशी संबंधित वैयक्तिक माहिती डार्क वेबवर आढळल्यानंतर बँकेने खात्यातील पैसे आणि बँकिंग व्यवहारांबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.
SBI Data Breach

SBI Data Leak: Personal Data of 3,897 Customers Found on Dark Web; Are Bank Deposits Safe?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

SBI Customers Alert: देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच SBIच्या ग्राहकांचा डेटा डार्क वेबवर लीक झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे बँकेत जमा असलेले आपले पैसे सुरक्षित आहेत ना? या ग्राहकांच्या चिंतेवर आता SBIने स्पष्टीकरण देत ग्राहकांना दिलासा दिला आहे.

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