SEBI : सेबीचे गुंतवणूकदारांना आदेश, 'हे' काम 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा, अन्यथा गुंतवणूक करता येणार नाही

SEBI Ask Investors to Link PAN and Aadhaar : बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने त्यांच्या गुंतवणूकदारांना 31 मार्च 2023 पर्यंत पॅन आणि आधार लिंक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सेबीने म्हटले आहे की जर गुंतवणूकदार तसे करण्यात अयशस्वी झाले तर 1 एप्रिल 2024 रोजी ते बाजारात गुंतवणूक करू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही अद्याप पॅन आधार (PAN Aadhaar Link) लिंक केले नसेल, तर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करा.

गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकणार नाहीत :

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आधीच एक अधिसूचना जारी करून गुंतवणूकदारांना सूचित केले आहे की जर त्यांनी 31 मार्च 2023 पूर्वी पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर पॅन कार्ड केवायसी नसलेले मानले जाईल आणि पॅन निष्क्रिय केले जाईल.

अशा परिस्थितीत सेबीने या आदेशाचा दाखला देत गुंतवणूकदारांना लवकरात लवकर त्यांचे पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा 31 मार्चनंतर त्यांनी आपला पॅन आधारशी लिंक केल्याशिवाय ते कोणत्याही प्रकारे गुंतवणूक करू शकणार नाहीत.

गुंतवणुकीसाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे :

प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या नियमानुसार, ज्यांच्याकडे पर्मनंट खाते क्रमांक आहे त्यांनी UIDAI द्वारे जारी केलेले त्यांचे आधार तपशील देणे अनिवार्य आहे. जेणेकरून आधार आणि पॅन लिंक केले जाऊ शकतात.

ही माहिती 31 मार्च 2023 पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. CBDT च्या परिपत्रक क्रमांक 7 नुसार, पॅन कार्ड 31 मार्चपर्यंत आधारशी लिंक न केल्यास, आधार आणि पॅन निष्क्रिय केले जातील.

यानंतर, दोन्ही लिंक करण्यासाठी तुम्हाला 10,000 रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचबरोबर 31 मार्चपूर्वी 1 हजार दंड भरून हे काम करता येणार आहे.

पॅन आणि आधार लिंक कसे करावे :