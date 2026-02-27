SEBI on Gold : सोन्याच्या दराबाबत सेबीचा मोठा निर्णय! 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवीन नियम

Gold Silver ETF valuation SEBI 2026: तुम्ही जर शेअर बाजाराद्वारे सोनं आणि चांदीच्या ETF मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सेबी ने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले ज्याचा थेट परिणाम देशातील लाखो गोल्ड ETF आणि सिल्व्हर ETF गुंतवणूकदारांवर होईल. SEBI ने निर्णय घेतला आहे की, १ एप्रिल २०२६ पासून, म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये ठेवलेल्या भौतिक सोन्या-चांदीचे मूल्यांकन हे आता लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन (LBMA) च्या ऐवजी भारतीय स्टॉक एक्सचेंजने पोल केलेल्या स्पॉट किमतींवर आधारित असेल. .आतापर्यंत कसं होत?आतापर्यंत, गोल्ड ETF आणि सिल्व्हर ETF मध्ये ठेवलेल्या फिजिकल सोन्या-चांदीची किंमत लंडनस्थित LBMA द्वारे सकाळी १०:३० वाजता निश्चित केलेल्या किंमतीवर आधारित होती. मात्र देशांतर्गत किमती ह्या चलन रूपांतरण, वाहतूक खर्च, सीमाशुल्क, कर आणि इतर शुल्क एकत्रित करून निश्चित केल्या जात होत्या. त्यामुळे दोन्ही किंमतीमध्ये तफावत असायची. .Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 1 तोळ्याचा भाव किती? पाहा आजचा ताजा भाव .नवीन नियम काय?SEBI च्या नवीन नियमांनुसार, स्टॉक एक्सचेंजने प्रकाशित केलेल्या स्पॉट किमतींचा वापर सोनं आणि चांदीच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की सोने आणि चांदीचे मूल्यांकन आता भारतातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर प्रकाशित झालेल्या स्पॉट किमतींवर आधारित केले जाईल. या नवीन प्रक्रियेला "पोल्ड स्पॉट प्राइस मेकॅनिझम" असे म्हणतात. म्युच्युअल फंड मॅनेजमेंट बॉडी आणि असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) हे सेबीशी सल्लामसलत करून या विषयावर एकसमान धोरण तयार करणार आहेत..गुंतवणूकदारासाठी याचा अर्थ काय?1. नेट ॲसेट व्हॅल्यूमध्ये (NAV) एकसारखेपणा नवीन नियमानुसार, तुमचा NAV थेट त्या दिवशी भारतीय एक्सचेंजेसवर सोने किंवा चांदीच्या सध्याच्या किमतीवर आधारित असेल. हे बाजारात जाऊन प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्यासारखे आहे आणि त्याच दिवसाच्या किमतीवर व्यवहार निश्चित करण्यासारखे आहे.2. सर्व सोने किंवा चांदी ETF च्या मूल्यांकनात एकरूपतासध्या, वेगवेगळ्या AMC ने त्यांचे मूल्यांकन LBMA किमतीशी वेगवेगळ्या प्रकारे समायोजित केले आहे, परिणामी एकाच अंतर्निहित मालमत्तेसाठी वेगवेगळे NAV मिळतात. नवीन प्रणाली अंतर्गत, सर्व फंड हाऊसचे NAV एकाच बेंचमार्कवर आधारित असतील, ज्यामुळे तुलना करणे सोपे होईल.3. किंमतीतील अंतर कमी होईल.समजा, एका दिवशी मुंबई बाजारात १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,५०,००० रुपये आहे, परंतु त्या दिवसाच्या LBMA किमतीनुसार, गोल्ड ETF चा भाव 1,४९,००० आहे. हा १,००० रुपयांचा फरक गुंतवणूकदारांना योग्य परतावा मिळण्यापासून रोखतो. नवीन नियमामुळे ही तफावत कमी होईल आणि योग्य परतावा मिळेल. .RBI on Gold: भारताने सोनं-चांदीच्या दरवाढीची चिंता करावी का? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत; खरेदीआधी एकदा वाचा .काही जोखीम आहेत का?सेबी ने केलेला हा बदल सकारात्मक आहे, परंतु गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की स्पॉट किमती अधिक अस्थिर असू शकतात. कारण त्या थेट देशांतर्गत बाजाराशी जोडले जाईल, त्यामुळे NAV मध्ये चढउतार थोडे जास्त असू शकतात. पहिल्या काही दिवसांत एनएव्हीमध्ये किरकोळ बदल होतील आणि त्यानंतर फंड हाऊसेस नवीन प्रणालीकडे स्थलांतरित होतील तेव्हा किरकोळ बदल होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.