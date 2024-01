seventy thousand crore contracts in Davos; Which projects will come in the Maharashtra Sakal

Personal Finance Davos 2024: दावोसमध्ये तब्बल सत्तर हजार कोटींचे करार; कोणते प्रकल्प राज्यात येणार? Davos 2024: राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा तीन प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर आज दावोस येथे ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’च्या दालनात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.