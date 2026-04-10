Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात पुन्हा मोठा बदल! कमोडिटी बाजारात सोनं आणखी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: मागील महिन्याभरात अमेरिका-इराण तणावामुळे सोनं-चांदीच्या दरात सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. युद्ध थांबल्यानंतरही बाजारातील अस्थिरता कायम असून किंमती स्थिर झालेल्या नाहीत. आठवड्याच्या सुरुवातीला भाव घसरले होते. मात्र आजची स्थिती बघता कमोडिटी बाजारात घसरण झाली तर सराफा बाजारात भाववाढ झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. चला जाणून घेऊयात सध्याचे दर आणि मागच्या काही दिवसांतील तुलना....सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर तसेच इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सकाळी जवळपास प्रति तोळा 1,520 रुपयांनी वाढला असून प्रति तोळा 1,53,000 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,300 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,53,150 रुपये इतका आहे.या आठवड्यात आतापर्यंत 3 दिवस भाव घसरले आहेत तर 2 वेळा वाढले आहेत. आठवड्यात सोन्याचा भाव 3,000 रुपयांनी वाढला आहे. आजचा भाव 1 एप्रिलच्या तुलनेत 500 रुपयांनी जास्त आहे. उच्चांकापासून आजचा भाव 27 हजारांनी कमी आहे. .22 आणि 18 कॅरेटचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारेनुसार, महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 1,400 रुपयांनी वाढून प्रति तोळा सुमारे 1,40,250 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,025 रुपये इतका झाला आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोबतच 18 कॅरेटचा भाव देखील वाढला आहे. आज मुंबई शहरात 18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,14,750 रुपयांना विकलं जात आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,475 रुपयांना विकलं जात आहे..MCX बाजारआज सकाळी 10 वाजता व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या भावात घसरण पाहायला मिळाली. सोन्याचा भाव 750 रुपयांनी कमी होऊन 1,52,658 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला. तर सोन्याप्रमाणे चांदीमध्येही मोठी घसरण झाली. चांदीचा भाव जवळपास 1,400 रुपयांनी घसरून 2,42,397 प्रति किलोवर आला..चांदीचा भावGoodrturns च्या आकडेवारेनुसार आज राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,60,000 रुपये इतका आहे. आज चांदी 5 हजारांनी महागली आहे. आजही चांदी उच्चांकापासून 1.6 लाखांनी स्वस्त आहे1 एप्रिलच्या तुलनेत आज चांदी 5 हजारांनी महाग आहे.