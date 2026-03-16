Share Market Close : आज शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद! सेन्सेक्स ९३९ अंकांनी वधारला तर निफ्टी २५८ अंकांनी वर, कोणते शेअर्स फायद्यात? पाहा

सोमवार १६ मार्च २०२६ रोजी भारतीय शेअर बाजारात मोठी उभारी पाहायला मिळाली. गेल्या काही दिवसांतील पडझडीनंतर आज बाजाराने जोरदार कमबॅक केले. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ९३८.९३ अंकांनी वधारून ७५,५०२.८५ वर बंद झाला तर नॅशनल शेअर बाजाराचा निफ्टी २५७.७० अंकांच्या वाढीसह २३,४०८.८० च्या वर स्थिरावला. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असूनही भारतीय गुंतवणूकदारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे बाजार आज 'हिरव्या' रंगात न्हाऊन निघाला..आजच्या या तेजीचे मुख्य सारथ्य सिमेंट आणि ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांनी केले. अल्ट्राटेक सिमेंट (UltraTech Cement) ४.६५% वाढीसह आघाडीवर राहिला तर महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M) आणि ग्रासिम (Grasim) यांसारख्या शेअर्सनी ३ टक्क्यांहून अधिक कमाई केली. विशेष म्हणजे, ऊर्जा क्षेत्रातून अदानी पॉवर (Adani Power) या शेअरला ५% चे अप्पर सर्किट लागले कारण कंपनीला वीज पुरवठ्याचा एक मोठा सरकारी करार मिळाला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील खरेदीमुळे निफ्टी बँकने देखील ५४,४०० चा टप्पा यशस्वीपणे ओलांडला..दुसरीकडे काही शेअर्समध्ये मात्र मोठी घसरण पाहायला मिळाली. फिनो पेमेंट्स बँक (Fino Payments Bank) वर ईडीच्या (ED) चौकशीची टांगती तलवार असल्याने हा शेअर तब्बल १६% कोसळला. तसेच, आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) सरकारी हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया रखडणार असल्याच्या बातमीमुळे हा शेअर १३% पेक्षा जास्त घसरला. कच्च्या तेलाचे दर १०५ डॉलर्सच्या पार गेल्याने बीपीसीएल (BPCL) सारख्या तेल कंपन्यांवरही आज विक्रीचा दबाव होता. थोडक्यात सांगायचे तर आजचा दिवस काही मोजके अपवाद वगळता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचा ठरला.