Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! MCX बाजारातही मोठी घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: गेल्या आठवड्यात सलग 5 दिवस मोठी घसरण झाल्यानंतर आठवड्याच्या शेवटी मोठी भाववाढ झाली होती मात्र आज पुन्हा भारतातील सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक सोने बाजारातही मोठे चढ-उतार बघायला मिळतं आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. .MCX बाजारातील भाव आज MCX बाजारात एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव 1600 रुपयांनी घसरून 1,60,651 प्रति 10 ग्रॅम वर व्यवहार करत आहे. तर मे फ्युचर्स चांदीचा भाव देखील 7,600 रुपायणी घसरून 2,60,497 प्रति किलो वर व्यवहार करत होता. .Stock Market Today: युद्धाचा धक्का! सेन्सेक्स 2300 अंकांनी घसरला, कोणत्या सेक्टरला मोठा फटका?.सोन्याचा भाव Goodretrurns च्या आकडेवारीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1970 रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,61,830 रुपये झाला आहे . तर 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,48,350 रुपयांना आणि 18 कॅरेट सोनं 1,121,410 रुपयांना विकलं जात आहे. .चांदीचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव चार दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आज 5 हजार रुपयांनी घसरला आहे. आज दिललेमध्ये चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे. तर मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव एवढाच आहे. .EPFO Update: PF धारकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! PF वर मिळणार FD पेक्षाही जास्त व्याज; कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावआज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,61,680 रुपये आहे. तर 22 कॅरेट चा भाव प्रति तोळा 1,48,200 रुपये असून प्रति ग्रॅमचा भाव 14,820 रुपये आहे. त्यासोबतच 18 ग्रॅमचा भाव प्रति तोळा 1,21,260 रुपये आहे. दरम्यान, राज्यात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,80,000 रुपये इतका आहे.