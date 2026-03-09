Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! MCX बाजारातही मोठी घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today: अमेरिका-इराण युद्धाचे परिणाम देशांतर्गत सोनं बाजारात दिसून येत आहे. मागच्या आठवड्यातील शनिवारी झालेल्या वाढीनंतर आज सोनं स्वस्त झालं आहे.
Gold Silver Rate Today

Gold Rate Today: Gold Prices Fall Again in India; MCX Gold and Silver See Sharp Decline

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: गेल्या आठवड्यात सलग 5 दिवस मोठी घसरण झाल्यानंतर आठवड्याच्या शेवटी मोठी भाववाढ झाली होती मात्र आज पुन्हा भारतातील सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक सोने बाजारातही मोठे चढ-उतार बघायला मिळतं आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Falling gold-silver prices
Jalgaon Gold Market
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates

Related Stories

No stories found.