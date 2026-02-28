Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात महिन्यातील दूसरा सर्वात मोठा बदल! 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Price Today : जगभरात आणि देशभरात आज सोन्याच्या भावात फेब्रुवारी महिन्यातील दूसरा सर्वात मोठा बदल झाला आहे. 1 फेब्रुवारी ला 7 हजारांनी सोनं स्वस्त झाल्यानंतर आज मात्र सोनं पहिल्यांदा तब्बल 3,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम महाग झाल आहे. सोन्याच्या भावातील ही मोठी वाढ आता सर्वसामान्यांसाठी मोठा चिंता वाढवणारी आहे. .सोन्याचा भाव GoodReturns च्या माहितीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,64,880 रुपये आहे तर प्रति ग्रॅम 16,488 इतका झाला आहे.त्याचवेळी, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति10 ग्रॅमसाठी 1,51,150 रुपये इतका आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,23,700 रुपये इतका आहे..Home Loan: ८ वर्षे EMI, ३ थकलेले हप्ते आणि ६० दिवस; १.२ कोटींचे घर गमावले: भारतीय स्वीकारण्यास नकार देत असलेले सर्वात कटू वास्तव.चांदीचा भाव आज भारतात चांदीचा भाव तीन दिवसानंतर 10 हजार रुपयांनी वाढला असून प्रति किलो 2,95,000 रुपये इतका आहे. चांदीच्या किमती प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांवर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्या वाढू किंवा घटू शकतात. याशिवाय, भारतीय रुपयाचा अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतील दरही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाला आणि जागतिक बाजारात चांदीचे दर स्थिर राहिले, तरी भारतात चांदी महाग होऊ शकते..महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भाव फेब्रुवारी महिन्याचा शेवट राज्यातील सोनं खरेदी करण्याऱ्या ग्राहकांसाठी चिंतेचा ठरला आहे कारण सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आज राज्यातील मुंबई,पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,64,730 रुपये तर 22 कॅरेट चा भाव 1,51,000 आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,23,550 रुपये आहे. दरम्यान, राज्यात चांदीचा भाव 10 हजारांनी वाढला असून प्रति किलो 2,95,000 रुपये झाला आहे. .Bank Holiday : आजपासून सलग 5 दिवस बँका राहणार बंद! तुमच्या शहरातील सुट्ट्या कधी ते पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.