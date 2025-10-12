Share Market: ५ दिवस... ४५,००० कोटी रुपयांची कमाई, 'या' कंपनीने दिवाळीपूर्वी गुंतवणूकदारांना दिला सर्वाधिक फायदा

मागील आठवडा शेअर बाजारासाठी अत्यंत यशस्वी ठरला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या ३० शेअर्सच्या सेंसेक्समधील टॉप-१० पैकी आठ मूल्यवान कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात मोठी वाढ झाली. यामध्ये मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजपासून सुनील मित्तल यांच्या भारती एअरटेलपर्यंत आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ते इन्फोसिस (Infosys) यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलात १.९४ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यामध्ये टीसीएसच्या गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक फायदा झाला, ज्यांनी अवघ्या पाच व्यावसायिक दिवसांत ४५,००० कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला..सेंसेक्सची धडाकेबाज वाढमागील आठवड्यात प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये आलेल्या तेजीमुळे शेअर बाजाराला मोठा आधार मिळाला. बीएसई सेंसेक्सने एकूण १,२९३.६५ अंकांनी किंवा १.५९% वाढ नोंदवली. बाजार भांडवलात वाढ झालेल्या आठ कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फायनान्स आणि इन्फोसिस यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल १,९४,१४८.७३ कोटींनी वाढले. दुसरीकडे, देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी (LIC) आणि एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) यांनी गुंतवणूकदारांना नुकसान सहन करावे लागले..टीसीएस गुंतवणूकदारांचा जल्लोषटाटा समूहात सध्या काही उलथापालथ सुरू असली, तरी टीसीएसच्या उत्कृष्ट तिमाही निकालांचा परिणाम त्यांच्या शेअर्सवर दिसून आला. टीसीएसच्या शेअर्समध्ये झालेल्या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला. पीटीआयच्या मते, पाच व्यावसायिक दिवसांत टीसीएसच्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ४५,६७८ कोटी रुपयांची भर पडली. यामुळे कंपनीचे बाजार भांडवल १०,९५,७०१.६२ कोटी रुपये झाले. दुसरीकडे, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची आयटी कंपनी इन्फोसिसचे बाजार भांडवल २८,१२५.२९ कोटींनी वाढून ६,२९,०८०.२२ कोटी रुपये झाले..Stock Market: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार हादरणार; सोमवारी बाजारात काय होणार?.एचडीएफसी बँकेपासून रिलायन्सपर्यंत नफागेल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळवून देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एचडीएफसी बँकेचे नाव आघाडीवर आहे. याच्या गुंतवणूकदारांनी २५,१३५.६२ कोटी रुपये कमावले, आणि बँकेचे बाजार भांडवल १५,०७,०२५.१९ कोटी रुपये झाले. टेलिकॉम क्षेत्रातील दिग्गज भारती एअरटेलच्या बाजार भांडवलात २५,०८९.२७ कोटींची वाढ होऊन ते ११,०५,९८०.३५ कोटी रुपये झाले. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने २५,०३५.०८ कोटींची भर घालत बाजार भांडवल १८,७०,१२०.०६ कोटी रुपये केले. याशिवाय, बजाज फायनान्सचे बाजार भांडवल २१,१८७.५६ कोटींनी वाढून ६,३६,९९५.७४ कोटी, तर एसबीआयचे १२,६४५.९४ कोटींनी वाढून ८,१२,९८६.६४ कोटी रुपये झाले. आयसीआयसीआय बँकेच्या मूल्यात ११,२५१.६२ कोटींची वाढ होऊन ते ९,८६,३६७.४७ कोटी रुपये झाले..एलआयसी आणि एचयूएलचा धक्काआठ सेंसेक्स कंपन्यांनी नफा कमावला असताना, एलआयसीच्या गुंतवणूकदारांना ४,६४८.८८ कोटींचे नुकसान झाले, आणि त्यांचे बाजार भांडवल ५,६७,८५८.२९ कोटी रुपये राहिले. तसेच, हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या बाजार भांडवलात ३,५७१.३७ कोटींची घट होऊन ते ५,९४,२३५.१३ कोटी रुपये झाले..रिलायन्स अव्वल स्थानावरबाजार भांडवलाच्या दृष्टिकोनातून देशातील सर्वात मोठी कंपनी म्हणून रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपले अव्वल स्थान कायम राखले. त्यानंतर एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय, बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि एलआयसी यांचा क्रमांक लागतो..TCS News: नोकरकपातीनंतर टीसीएसची मोठी घोषणा! कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेरिएबल पे देण्याचा निर्णय, कुणाला किती मिळणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.