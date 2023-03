Silicon Valley Bank Collapse : सिलिकॉन व्हॅली बँक दिवाळखोरीत, 1 लाख कर्मचारी संकटात; 10 हजार स्टार्टअपवर...

Silicon Valley Bank : अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक ही दिवाळखोरीत निघाली आहे. कॅलिफोर्नियाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल प्रोटेक्शन अँड इनोव्हेशनने बँक बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. बँक दिवाळखोरीत गेल्यानंतर बँकेची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

वाय कॉम्बिनेटर, एक अमेरिकन टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप इन्वेस्टर आहेत ज्यांनी हजारो स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यात भारतातील 200 स्टार्टअप्सचा देखील समावेश आहे. दिवळखोरीत निघालेल्या बँकेमुळे वाय कॉम्बिनेटरला देखील मोठा फटका बसला आहे

त्यांनी यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन आणि इतरांना पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, येत्या काळात आर्थिक संकट आणि 1,00,000 पेक्षा जास्त कामगारांची नोकरी जाऊ शकते.

स्टार्टअप्स आणि लाखो नोकऱ्या वाचवण्यासाठी, Y Combinator चे CEO आणि अध्यक्ष गॅरी टॅन यांनी लिहिलेल्या याचिकेवर 56,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 1,200 CEO आणि संस्थापकांनी आधीच स्वाक्षरी केली आहे.

लहान व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि बँकेतील ठेवीदार असलेल्या कर्मचार्‍यांवर तात्काळ गंभीर परिणाम होणार आहेत त्यासाठी दिलासा मिळावा आणि लक्ष देण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली आहे. (Silicon Valley Bank collapse may lead to 1,00,000 layoffs, impact 10,000 startups: Y Combinator writes to US Treasury Secretary)

नॅशनल व्हेंचर कॅपिटल असोसिएशन (NVCA) च्या आकडेवारीनुसार सिलिकॉन व्हॅली बँकेकडे 2,50,000 डॉलर पेक्षा जास्त ठेवी असलेले 37,000 छोटे व्यवसाय आहेत.

याचिकेत पुढे म्हटले आहे "ही शिल्लक आता त्यांच्यासाठी उपलब्ध नसणार आहे आणि FDIC वेबसाइटनुसार, पुढील हस्तक्षेपाशिवाय, काही महिने ती उपलब्ध राहणार नाही."

टॅन यांनी पुढे लिहिले की, ''स्टार्टअप्सकडे पुढील 30 दिवसांत पगारासाठी रोख रक्कम उपलब्ध होणार नाही. "त्या उपायानुसार, आम्ही अंदाज लावू शकतो की वेतन-संबंधित 10,000 पेक्षा जास्त लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्सवर परिणाम करेल''

टॅन म्हणाले की, जर सरासरी लहान व्यवसाय किंवा स्टार्टअपमध्ये 10 कामगार कार्यरत असतील, तर याचा तात्काळ पगारावर किंवा कर्मचारी कपातीवर परिणाम होईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सर्वात सक्रिय क्षेत्रातील 1,00,000 नोकऱ्यांवर परिणाम होईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सिलिकॉन व्हॅली बँक ही अमेरिकेतील 16 वी सर्वात मोठी बँक आहे. त्याची एकूण मालमत्ता 209 अब्ज डॉलर आणि 175.4 अब्ज डॉलरच्या ठेवी आहेत. ही बँक नवीन भांडवल कंपन्यांसाठी मोठा आधार होती. तंत्रज्ञान उद्योगात बँकेचा मोठा वाटा होता.

यूएस मधील वाढत्या व्याजदरांदरम्यान गुंतवणूकदार अधिक सावध झाले आहेत, माहितीनुसार, बँकेच्या अनेक ग्राहकांनी त्यांचे पैसे काढण्यास सुरुवात केली होती, जेणेकरून ते त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकतील.

अशा परिस्थितीत, बँकेने आपली भांडवली स्थिती मजबूत करण्यासाठी या आठवड्यात 1.75 अब्ज डॉलर निधी उभारण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक आरोग्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. या बँकेची मूळ कंपनी, SVB फायनान्शियल ग्रुपचे शेअर्स 70% ने घसरले होते.