चांदी बाजारात खळबळ, भारताच्या प्रचंड मागणीमुळे संकट; ४५ वर्षात पहिल्यांदाच अशी स्थिती, एका दिवसात ७ हजाराने घसरण

दिवाळी आधी भारतात चांदी व्यावसायिकांना तेजीची अपेक्षा होती. भारतानेच जगभरात चांदी बाजारात खळबळ उडवून दिलीय. भारताने रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी केल्यानं फक्त देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक बाजारातही भूकंप आला आहे. चांदीचे दर ५४ डॉलर प्रती औंस इतक्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले होते. यानंतर एकाच दिवसात ६.७ टक्के घसरण नोंदवण्यात आली. गेल्या ४५ वर्षानंतरचं हे सर्वात मोठं संकट मानलं जात आहे. रविवारी चांदीच्या दरात तब्बल ७ हजारांची घसरण झाली. चांदीचा २५ हजारांवर पोहोचलेला प्रिमियम शून्यावर आला आहे..भारतात दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने लक्ष्मीपूजनासाठी सोनं आणि चांदी यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होते. सर्वसामान्यपणे सोन्याची मागणी जास्त असते पण या वेळी हे चित्र उलट दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यावरून लोकांचा कल चांदी खरेदीकडे जास्त आहे. देशभरात गेल्या काही महिन्यांपासून चांदी खरेदी वाढली आहे..दिवाळीत दिल्ली-NCRमध्ये हवा बनली विषारी, श्वास घेणंही कठीण; AQI ४००च्या वर, १२ कलमी अॅक्शन प्लॅन लागू.दिल्लीतील एमडी ओवरसीज बुलियनचे जनरल मॅनेजर अमित मित्तल यांनी म्हटलं की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चांदीची मागणी गेल्या तीन दशकात पाहिली नाही. चांदीचे प्रिमियम दर जे जागतिक बाजाराच्या काही टक्के जास्त असतात. ते वाढून ५ डॉलर प्रती औंस इतके झालेत. अनेक मोठ्या रिटेलर्स आणि रिफायनर्सकडे आता चांदीचा साठा संपण्याची वेळ आलीय..भारतात मागणी वाढत असताना आणि चीनमध्ये सुट्ट्या असल्यानं पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे डिलर्स लंडनकडून चांदी आयात करतायत. पण तिथंही तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या आहेत. लंडनमध्ये जवळपास ३६ अब्ज डॉलर्सची चांदी असते. मात्र त्याचा मोठा भाग ETF गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात होता. २०२५च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत गुंतवणूकदारांनी १० कोटी औंसपेक्षा जास्त चांदी खरेदी केली. यामुळे प्रत्यक्ष बाजारात चांदीचा तुटवडा निर्माण झाला. भारताला सर्वाधिक चांदीचा पुरवठा करणाऱ्या जेपी मॉर्गन चेसने सांगितलं की, ऑक्टोबरमध्ये नव्याने पुरवठा शक्य नाही. आता नोव्हेंबर महिन्यातच चांदीचा पुरवठा होईल..चांदीच्या तुटवड्यामुळे गुंतवणूक निधीवरही परिणाम झाला आहे. कोटक एसेट मॅनेजमेंट, युटीआय एएमसी आणि एसबीआय म्युच्युअल फंड यांनी सिल्वर फंडमध्ये नवे सब्सक्रिप्शन थांबवले आहेत. लोकांनी चांदीत गुंतवणूक वाढवली आहे, इतकी तेजी १४ वर्षात पाहिली नाही असं कोटकचे फंड मॅनेजर सतीश डोंडापाटी यांनी म्हटलंय..लंडनमध्ये अनेक मोठ्या बँका दर सांगण्यास घाबरत आहेत. चांदी कर्जाचे व्याजदर रात्रीत २०० टक्क्यांच्या वर गले आहेत. बाजारात वेगवेगळे दर असल्यानं एका बँकेकडून खरेदी करून दुसऱ्याला विकून त्यातून नफा कमवू शकत होते असा काही ट्रेडर्सनी दावा केला आहे. गेल्या पाच वर्षाच जागतिक बाजारात चांदीची मागणी ही उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. कॉमेक्स साठ्यांमधून गेल्या दोन आठवड्यात २० मिलियन औंस चांदी काढण्यात आलीय. मात्र ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे. कस्टममध्ये होणारा उशीर, फ्लाइट शेड्युल, लॉजिस्टिक खर्च यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झालीय..