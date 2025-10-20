Personal Finance

चांदी बाजारात खळबळ, भारताच्या प्रचंड मागणीमुळे संकट; ४५ वर्षात पहिल्यांदाच अशी स्थिती, एका दिवसात ७ हजाराने घसरण

Silver Rates : चांदीच्या दराने गेल्या काही दिवसात उच्चांक गाठला होता. मात्र उच्चांक गाठल्यानंतर एकाच दिवसात तब्बल ७ हजार रुपयांची घसऱण झालीय. तर भारतात मागणी वाढल्यानं जगभरातील चांदी बाजारात साठा संपण्याची वेळ आलीय.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दिवाळी आधी भारतात चांदी व्यावसायिकांना तेजीची अपेक्षा होती. भारतानेच जगभरात चांदी बाजारात खळबळ उडवून दिलीय. भारताने रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी केल्यानं फक्त देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक बाजारातही भूकंप आला आहे. चांदीचे दर ५४ डॉलर प्रती औंस इतक्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले होते. यानंतर एकाच दिवसात ६.७ टक्के घसरण नोंदवण्यात आली. गेल्या ४५ वर्षानंतरचं हे सर्वात मोठं संकट मानलं जात आहे. रविवारी चांदीच्या दरात तब्बल ७ हजारांची घसरण झाली. चांदीचा २५ हजारांवर पोहोचलेला प्रिमियम शून्यावर आला आहे.

