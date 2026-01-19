Personal Finance

Silver Price in India : 3 लाखांच्या चांदीसमोर सर्व काही फिके! अवघ्या 1 वर्षात चांदी तिप्पट; तेजीमागे आहेत ही 'धक्कादायक' कारणे

Why Silver Price Raises : आज बाजारात सोनं आणि चांदी दोघांनीही नवा विक्रमी उच्चांक गाठला, तर इतिहासात पहिल्यांदाच चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेली. चांदीच्या या वाढीमागे 7 मुख्य कारण आहेत.
Silver Price Today: ₹3 Lakh Milestone & The Shocking Reasons Behind the Rise

Silver Price Today: ₹3 Lakh Milestone & The Shocking Reasons Behind the Rise

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Silver Price Cross 3 Lakh in India : शेअर बाजारात कितीही घसरण आणि चढ-उतार असले, तरी सोने आणि चांदीचे भाव मात्र कायम तेजीत आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेली तेजी नेहमी नवे विक्रम करत आहे आणि मोडत आहे. आज सोनं आणि चांदी दोघांनीही नवीन उच्चांक गाठला. इतिहासात पहिल्यांदाच चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेली आहे. तर सोन्यानही 1,45,500 रुपयांची नवी उंची गाठली आहे.

Loading content, please wait...
Silver Rate
Donald Trump
Silver
silver jewelry
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.