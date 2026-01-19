Silver Price in India : 3 लाखांच्या चांदीसमोर सर्व काही फिके! अवघ्या 1 वर्षात चांदी तिप्पट; तेजीमागे आहेत ही 'धक्कादायक' कारणे

Silver Price Cross 3 Lakh in India : शेअर बाजारात कितीही घसरण आणि चढ-उतार असले, तरी सोने आणि चांदीचे भाव मात्र कायम तेजीत आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेली तेजी नेहमी नवे विक्रम करत आहे आणि मोडत आहे. आज सोनं आणि चांदी दोघांनीही नवीन उच्चांक गाठला. इतिहासात पहिल्यांदाच चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेली आहे. तर सोन्यानही 1,45,500 रुपयांची नवी उंची गाठली आहे..सोन्यात तेजी का?युरोपवर अमेरिकेने लावलेल्या नव्या टॅरिफमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली आहे.अमेरिकेने 8 युरोपीय देशांवर 10% अतिरिक्त टॅरिफ लावला आहे. ग्रीनलँडवरील अमेरिकेच्या भूमिकेला विरोध करणाऱ्या देशांवरही हे टॅरिफ लावण्यात आले आहे. याला युरोपकडून प्रत्युत्तराची शक्यता वाढली असून जागतिक व्यापारात तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळत आहेत.त्याचबरोबर, अमेरिकेत व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे सोन्याला आणखी पाठबळ मिळत आहे..Gold Rate Today : बापरे! आज अचानक सोनं-चांदी इतकी का वाढली? चांदीने तर इतिहास रचला; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.चांदी बनली जागतिक बाजारातील 'KING'चांदीच्या तेजीनं संपूर्ण बाजाराला आश्चर्यचकित केले आहे. जागतिक बाजारात चांदीने इतिहास रचला असून कॉमेक्सवर चांदी $94.36 प्रति औंस या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. तर भारतातील सराफा बाजारात 3,05,000 रुपायांवर आहे. .चांदीचा जबरदस्त रिटर्न 5 दिवसांत -17% पेक्षा जास्त वाढ1 महिन्यात - 43% रिटर्न 1 वर्षात - किंमत जवळपास 3 पटया वर्षात - 30% वाढचांदीच्या या तेजीमुळे 1983 नंतर चांदीची ही सर्वात मजबूत सुरुवात ठरली आहे..Budget 2026 : अर्थसंकल्पात विवाहिताना मोठा दिलासा? पती-पत्नीला आता कमी कर भरावा लागणार; नेमका काय फायदा होणार?.चांदीत तेजी येण्याची मुख्य कारणेलंडन मार्केटमध्ये चांदीचा पुरवठा कमी आणि अनेक वर्षांची तूटसोलर आणि EV सेक्टरमधून मजबूत औद्योगिक मागणीक्लीन एनर्जी आणि AI क्षेत्रातून वाढती मागणीअमेरिकेत व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे नॉन-यिल्डिंग मेटलला फायदाअमेरिकेतील वाढते कर्ज बाजारासाठी चिंतेचा विषयचांदीला क्रिटिकल मिनरलचा दर्जा मिळाल्याचाही फायदासुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदारांची पसंती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.