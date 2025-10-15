Silver Price Today: दिवाळीपूर्वी चांदीने 2 लाखांचा टप्पा ओलांडला; एकाच दिवसात 10,000 रुपयांची वाढ

Silver Price Today: देशभरात चांदीच्या भावाने आज नवा विक्रमी टप्पा गाठला आहे. चेन्नईत चांदीचा भाव थेट ₹ 2 लाख प्रति किलोच्या पुढे गेला असून, एका दिवसात भावात तब्बल ₹ 10,000 ची वाढ झाली आहे. दिल्लीत चांदीचा भाव ₹ 1,90,000 प्रति किलोवर स्थिरावला आहे. दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या मागणीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळेही चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ दिसत आहे..चांदीचे भाव का वाढत आहेत?गेल्या काही आठवड्यांपासून चांदीच्या किमती सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. जगभरात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोलर पॅनल निर्मितीत चांदीचा वाढता वापर हे या भाववाढीचं प्रमुख कारण मानलं जातं आहे. जागतिक बाजारात वाढलेल्या किंमतींचा थेट परिणाम भारतात दिसत आहे. सध्या देशात चांदीच्या एकूण मागणीपैकी 60 ते 70 टक्के मागणी ही औद्योगिक क्षेत्रातूनच येते. त्यामुळे उद्योग आणि सणांच्या हंगामात चांदीचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत..Tata Motors: टाटा मोटर्सचा शेअर 40 टक्क्यांनी घसरला; शेअर बाजारात नेमकं काय घडलं?.काल 14 ऑक्टोबर रोजी धनत्रयोदशी आणि दिवाळीपूर्वी सराफा बाजारांमध्ये जोरदार खरेदी झाली. मागणीच्या या वाढीमुळे दिल्ली बाजारात सोन्याचा भाव पहिल्यांदाच ₹ 1.3 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या पुढे गेला, तर चांदी ₹ 1.85 लाख प्रति किलोवर पोहोचली. मागील सत्रात ₹ 1.79 लाख असलेला भाव एका दिवसातच ₹6,000 ने वाढला..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.बाजार तज्ज्ञांच्या मते, धनत्रयोदशी आणि लग्नसमारंभांच्या हंगामात वाढलेली मागणी, किरकोळ ज्वेलर्सकडून होत असलेली खरेदी आणि रुपयाची घसरण, या तीन कारणांमुळे सोन्या-चांदीच्या किंमती नव्या उंचीवर पोहोचल्या आहेत. तज्ज्ञ सांगतात की, डॉलर घसरत राहिला आणि सणासुदीची खरेदी सुरूच राहिली, तर पुढील काही दिवसांत चांदी आणि सोन्याच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ दिसू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.