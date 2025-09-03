Personal Finance

Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?

SIP 12+12+20 Formula: नियमित उत्पन्नातून थोडीफार रक्कम गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) हा उत्तम पर्याय आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या 12+12+20 फॉर्म्युला खूप लोकप्रिय होत आहे.
  1. SIP चा 12+12+20 फॉर्म्युला म्हणजे दरमहा ₹12,000 गुंतवा, 12% परतावा मिळवा आणि 20 वर्षं गुंतवणूक चालू ठेवा.

  2. या नियमानुसार 20 वर्षांनी तुमच्याकडे 1.10 कोटींपेक्षा जास्त फंड तयार होऊ शकतो.

  3. कंपाऊंडिंगच्या ताकदीमुळे छोटी गुंतवणूकही दीर्घकाळात मोठी संपत्ती बनवू शकते.

12+12+20 Formula: नियमित उत्पन्नातून थोडीफार रक्कम गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) हा उत्तम पर्याय आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या 12+12+20 फॉर्म्युला खूप लोकप्रिय होत आहे. हा फॉर्म्युला दीर्घकाळात मोठा फंड तयार करण्याचा सोपा आणि परिणामकारक मार्ग मानला जातो.

