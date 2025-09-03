Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?

SIP चा 12+12+20 फॉर्म्युला म्हणजे दरमहा ₹12,000 गुंतवा, 12% परतावा मिळवा आणि 20 वर्षं गुंतवणूक चालू ठेवा. या नियमानुसार 20 वर्षांनी तुमच्याकडे 1.10 कोटींपेक्षा जास्त फंड तयार होऊ शकतो. कंपाऊंडिंगच्या ताकदीमुळे छोटी गुंतवणूकही दीर्घकाळात मोठी संपत्ती बनवू शकते..12+12+20 Formula: नियमित उत्पन्नातून थोडीफार रक्कम गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) हा उत्तम पर्याय आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या 12+12+20 फॉर्म्युला खूप लोकप्रिय होत आहे. हा फॉर्म्युला दीर्घकाळात मोठा फंड तयार करण्याचा सोपा आणि परिणामकारक मार्ग मानला जातो..काय आहे 12+12+20 चा नियम?या नियमामध्ये तीन गोष्टी आहेत –पहिले 12 म्हणजे रिटर्न रेट (सरासरी 12% वार्षिक परतावा).दुसरे 12 म्हणजे गुंतवणुकीची रक्कम (दर महिन्याला ₹12,000 SIP).20 म्हणजे गुंतवणुकीचा कालावधी (किमान 20 वर्षं सतत गुंतवणूक)..कॅल्क्युलेशन कसं होईल?जर तुम्ही दर महिन्याला ₹12,000 SIP केली आणि त्यावर सरासरी 12% वार्षिक परतावा मिळाला, तर 20 वर्षांनंतर तुमच्याकडे तब्बल ₹1.10 कोटींचा फंड तयार होईल. याचप्रमाणे, जर दर महिन्याला ₹5,000 SIP केली, तर 20 वर्षांनी तुमच्याकडे जवळपास ₹46 लाखांचा फंड असेल..SIP म्हणजे काय?SIP म्हणजे म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीचा सर्वात सोपा मार्ग.बँकेतील आरडीप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला ठरलेली रक्कम तुमच्या खात्यातून आपोआप कापली जाते.पण, बँकेच्या तुलनेत SIP मध्ये जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते.दीर्घकाळ गुंतवणूक आणि कंपाऊंडिंगच्या फायद्यामुळे छोटी रक्कमही मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होऊ शकते..म्हणजेच, 12+12+20 हा फॉर्म्युला रिटायरमेंट प्लॅनिंग, घर खरेदी, मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा भविष्यातील मोठ्या उद्दिष्टांसाठी करोडपती होण्याचा खात्रीशीर आणि शिस्तबद्ध मार्ग आहे..नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा. .FAQsQ1. SIP म्हणजे काय?- SIP म्हणजे म्युच्युअल फंडात दर महिन्याला ठराविक रक्कम गुंतवण्याची पद्धत आहे.- SIP is a method of investing a fixed amount every month in mutual funds.Q2. 12+12+20 फॉर्म्युला म्हणजे काय?- दर महिन्याला ₹12,000 SIP + 12% रिटर्न + 20 वर्षे गुंतवणूक.- It means ₹12,000 SIP per month + 12% annual return + 20 years of investment.Q3. 20 वर्षांनी किती फंड तयार होईल?- अंदाजे ₹1.10 कोटी.- Around ₹1.10 crore.Q4. छोटी रक्कम गुंतवली तर फायदा होईल का?- हो, उदा. ₹5,000 SIP नेही 20 वर्षांनी सुमारे ₹46 लाख मिळू शकतात.- Yes, even a ₹5,000 SIP can grow to around ₹46 lakh in 20 years.Q5. SIP बँकेच्या RD सारखीच आहे का?- हो, पण परतावा जास्त असतो आणि कंपाऊंडिंगचा फायदा मिळतो.- Yes, like an RD, but returns are higher with the power of compounding..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.