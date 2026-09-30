Interest Rate: PPF-Sukanya योजनेत पैसे गुंतवलेत? बचत करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PPFसह या योजनांचे व्याजदर कायम; पाहा कुठे मिळतं 8.2% व्याज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लहान बचत योजनांवरील व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या तिमाहीसाठी (Q3 FY27) PPF, सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट यांसह सर्व प्रमुख लहान बचत योजनांचे व्याजदर कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या बचतदारांना सध्या कोणताही अतिरिक्त व्याजदर मिळणार नाही..PPF वर 7.1%, सुकन्या समृद्धीला 8.2%सध्याच्या दरानुसार पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF) वर 7.1 टक्के वार्षिक व्याज मिळणार आहे. मुलींच्या दीर्घकालीन बचतीसाठी असलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेवर 8.2 टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) योजनेचाही व्याजदर 8.2 टक्के आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (NSC) 7.7 टक्के व्याज मिळते..याशिवाय किसान विकास पत्र (KVP) वर 7.5 टक्के, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीमवर 7.4 टक्के आणि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिटवर मुदतीनुसार 6.9 ते 7.5 टक्के व्याजदर लागू आहे. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकाउंटचा व्याजदर 4 टक्के आहे. त्यामुळे विविध लहान बचत योजनांमधील सध्याचे व्याजदर 4 टक्क्यांपासून 8.2 टक्क्यांपर्यंत आहेत..LPG Cylinder Price: उद्यापासून गॅस सिलेंडर महागणार? महाराष्ट्रात आज कितीला मिळतो LPG, पाहा शहरनिहाय दर.व्याजदरांचा तिमाही आढावालहान बचत योजनांच्या व्याजदरांचा केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. या दरांसाठी संबंधित मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाचा संदर्भ घेतला जातो. मात्र, सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात बदल झाला म्हणून लहान बचत योजनांचे दर त्याच प्रमाणात बदलणे बंधनकारक नसते. अंतिम व्याजदर केंद्र सरकार ठरवते..सलग अनेक तिमाही दर कायमलहान बचत योजनांच्या दरांमध्ये मागील अनेक तिमाहींपासून बदल झालेला नाही. सप्टेंबर 2026 पर्यंतच्या तिमाहीतही सरकारने दर कायम ठेवले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठीही विद्यमान दरच लागू करण्यात आले आहेत..लहान बचत योजना या भारतातील घरगुती बचतीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. पोस्ट ऑफिस बचत खाते, रिकरिंग डिपॉझिट, टाइम डिपॉझिट आणि मंथली इनकम स्कीम या पोस्टल डिपॉझिट्समध्ये येतात. NSC आणि KVP ही सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट्स, तर PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि SCSS या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत.थोडक्यात, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत लहान बचत योजनांवर कमाल 8.2 टक्के व्याजदर मिळणार असून PPFचा दर 7.1 टक्के कायम राहणार आहे..MSP Hike: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 6 पिकांच्या MSPमध्ये वाढ; गहू, हरभऱ्याला आता किती भाव?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.