SBI: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, SBIने रेलिगेअर फिनव्हेस्टवरील फसवणूक टॅग काढला

State Bank of India: भारतीय स्टेट बँकेने रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडचा फसवणूक म्हणून असलेला टॅग रेकॉर्डमधून काढून टाकला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

State Bank of India removes fraud tag on Religare Finvest after Delhi HC order Sakal