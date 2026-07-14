Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर...

Share Market ITR: शेअर बाजारात इंट्राडे ट्रेडिंग किंवा फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) मध्ये व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी म्हणजेच असेसमेंट ईयर 2026-27 आयकर रिटर्न (ITR) भरताना ट्रेडर्सना यंदा अधिक माहिती द्यावी लागणार आहे..नवीन नियमांनुसार ट्रेडिंगमधून मिळणारे उत्पन्न, टर्नओव्हर आणि व्यवहाराचा प्रकार याची स्वतंत्र माहिती ITRमध्ये नमूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता तुमच्याकडून चुकीचा फॉर्म निवडल्यास किंवा माहितीमध्ये त्रुटी राहिल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. जर तुम्ही शेअर बाजारात सक्रिय ट्रेडिंग करत असाल, तर ITR दाखल करण्यापूर्वी हे 5 महत्त्वाचे बदल समजून घेणे गरजेचे आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा.1. इंट्राडे आणि F&O ट्रेडर्सशेअर बाजारातील प्रत्येक व्यवहारावर एकसारखा कर लागू होत नाही. दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा आणि ट्रेडिंगमधून मिळणारे उत्पन्न यामध्ये फरक केला जातो.इंट्राडे ट्रेडिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे आयकर विभागाच्या नियमानुसार स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इनकम (Speculative Business Income) मानले जाते.F&O ट्रेडिंगमधून होणारा नफा किंवा तोटा हा नॉन-स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इनकम (Non-Speculative Business Income) म्हणून गणला जातो.त्यामुळे दोन्ही प्रकारचे उत्पन्न हे व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न मानले जात असल्यामुळे अशा ट्रेडर्सना सामान्यतः ITR-3 फॉर्म भरावा लागतो.याउलट, ITR-2 हा फॉर्म त्या गुंतवणूकदारांसाठी आहे जे शेअर्स खरेदी करून दीर्घकाळ ठेवून त्यातून कॅपिटल गेन मिळवतात. तर ITR-1 हा केवळ काही ठराविक पात्रता आणि साध्या उत्पन्नाच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या करदात्यांसाठी असतो. त्यामुळे चुकीचा ITR फॉर्म निवडण्याची चूक अजिबात करू नका..2. बिझनेस कोड ITR-3 भरताना ट्रेडिंगचा प्रकार स्पष्ट करण्यासाठी योग्य बिझनेस कोड नमूद करावा लागतो. चुकीचा कोड भरल्यास कर विभागाच्या नोंदींमध्ये विसंगती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ट्रेडिंगच्या स्वरूपानुसार कोड निवडणे महत्त्वाचे आहे. यात -21009: इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी संबंधित स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंग कोड वापरावा लागतो.21010: F&O ट्रेडिंगसाठी नॉन-स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंगचा कोड लागू होतो.21011: शेअर ट्रेडिंगला व्यवसाय म्हणून करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कोड उपलब्ध आहे.त्यामुळे ITR दाखल करण्यापूर्वी आपल्या ट्रेडिंग प्रकारानुसार योग्य माहिती भरावी..3. टर्नओव्हर आणि नफा वेगवेगळायंदाच्या ITR फॉर्ममध्ये ट्रेडर्सना त्यांच्या व्यवहारांची अधिक सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. यात इंट्राडे आणि F&O ट्रेडिंगमध्ये एकूण टर्नओव्हर किती झाला तसेच प्रत्यक्ष नफा किंवा तोटा किती झाला ही माहिती स्वतंत्रपणे नमूद करावी लागेल. तसेच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर स्टेटमेंट आणि प्रॉफिट-लॉस रिपोर्टमधील आकडे ITRमध्ये दिलेल्या माहितीसोबत जुळणे आवश्यक आहे..4. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुणासाठी?प्रत्येक ट्रेडरसाठी त्याच्या व्यवहारांच्या माहिती ठेवणे बंधनकारक नसते. मात्र काही परिस्थितींमध्ये व्यवहारांची माहिती म्हणजेच बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठेवणे आवश्यक होते.यात जर मागील 3 वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षात व्यवसायाचा टर्नओव्हर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा व्यवसायातून मिळणार नफा ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर टॅक्स ऑडिटची गरज लागू शकतो. त्यामुळे अशावेळी बुक्स ऑफ अकाउंट्स असायला हवे..5. ITR भरण्याची तारीखज्या ट्रेडर्सना टॅक्स ऑडिटची गरज नही त्यांच्यासाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट पर्यंत असेल.शेअर बाजारात व्यवहार करणारे अनेक ट्रेडर्स सोपा पर्याय म्हणून ITR-4 फॉर्म निवडतात. मात्र इंट्राडे आणि F&O ट्रेडिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी हा पर्याय प्रत्येकवेळी योग्य असेलच असे नाही. त्यामुळे असा चुकीचा ITR फॉर्म भरल्यास भविष्यात कर विभागाकडून नोटिस येऊ शकते. .RBI News: WhatsApp वर RBI चा मेसेज आला? खिशातील रुपया आता मोबाईलमध्ये! डिजिटल रुपया म्हणजे काय आणि तो कसा वापरायचा जाणून घ्या .ट्रेडर्सने कोणती काळजी घ्यावी?शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडर्सनी ITR दाखल करण्यापूर्वी खालील गोष्टी नक्की लक्षात ठेवयाला हव्या-ब्रोकरकडून मिळालेला प्रॉफिट-लॉस रीपोर्ट तपासाइंट्राडे आणि F&O यांची वेगळी मांडणी कराटर्नओव्हरची योग्य गणना करा.योग्य ITR फॉर्म तसेच बिझनेस कोड निवडा.मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग असल्यास कर सल्लागार किंवा CA ची मदत घ्या.शेअर बाजारातील ट्रेडिंगमधून उत्पन्न मिळवत असाल, तर यंदाचा ITR भरताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. योग्य माहिती आणि योग्य फॉर्मच्या माध्यमातून भविष्यातील कर अडचणी टाळता येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.