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Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर...

ITR Filing 2026: इंट्राडे आणि F&O ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाने ITR फाइलिंगचे नियम अधिक कडक केले आहेत. योग्य ITR फॉर्म, टर्नओव्हरची माहिती आणि टॅक्स ऑडिटचे नियम जाणून घ्या, अन्यथा अडचणीत येऊ शकता.
Which ITR Form Should Stock Market Traders Choose

Stock Market Traders Alert! Know These 5 New ITR Rules Before Filing Returns or Face Tax Trouble

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market ITR: शेअर बाजारात इंट्राडे ट्रेडिंग किंवा फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) मध्ये व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी म्हणजेच असेसमेंट ईयर 2026-27 आयकर रिटर्न (ITR) भरताना ट्रेडर्सना यंदा अधिक माहिती द्यावी लागणार आहे.

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