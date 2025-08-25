Personal Finance

Gold-Silver Rate: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; तर सोन्या-चांदीचे भाव घसरले, जाणून घ्या आजचा भाव

Gold-Silver Price Today: भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याची सुरुवात जोरदार केली आहे. आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स सुमारे 254 अंकांच्या वाढीसह 81,558 वर ट्रेड करत आहे.
Gold-Silver Price Today
Gold-Silver Price TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दमदार वाढ दाखवत सेन्सेक्स 254 अंकांनी वर गेला.

  2. दुसरीकडे, सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण झाली; सोने 50 रुपये आणि चांदी 230 रुपये स्वस्त झाली.

  3. दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊसह देशातील प्रमुख शहरांत मौल्यवान धातूंमध्ये घसरणीचे वातावरण आहे.

Gold-Silver Price Today: भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याची सुरुवात जोरदार केली आहे. आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स सुमारे 254 अंकांच्या वाढीसह 81,558 वर ट्रेड करत आहे. निफ्टीमध्येही सकारात्मक वातावरण दिसत असून गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
Gold Investment
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
gold rates in india

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com