Gold-Silver Rate: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; तर सोन्या-चांदीचे भाव घसरले, जाणून घ्या आजचा भाव

भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दमदार वाढ दाखवत सेन्सेक्स 254 अंकांनी वर गेला.दुसरीकडे, सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण झाली; सोने 50 रुपये आणि चांदी 230 रुपये स्वस्त झाली.दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊसह देशातील प्रमुख शहरांत मौल्यवान धातूंमध्ये घसरणीचे वातावरण आहे..Gold-Silver Price Today: भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याची सुरुवात जोरदार केली आहे. आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स सुमारे 254 अंकांच्या वाढीसह 81,558 वर ट्रेड करत आहे. निफ्टीमध्येही सकारात्मक वातावरण दिसत असून गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आहे..दुसरीकडे बुलियन मार्केटमध्ये मात्र घसरणीचा ट्रेंड दिसून येत आहे. सोने 50 रुपयांनी घसरून 10 ग्रॅमसाठी 1,00,600 रुपयांवर पोहोचले आहे, तर चांदी 230 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 1,16,200 रुपयांवर आली आहे..दिल्लीसह मुंबई आणि लखनऊसारख्या मोठ्या शहरांतही सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये घसरण झाली आहे. दिल्लीमध्ये 10 ग्रॅम सोने 50 रुपयांनी घसरून 1,00,240 रुपयांवर आले. मुंबईत सोन्याचा भाव 100,410 रुपये, तर लखनऊत 24 कॅरेट 10 ग्रॅम सोने 80 रुपयांनी घसरून 100,410 रुपयांवर आहे. चांदीची चमकही कमी झाली असून लखनऊमध्ये 1 किलो चांदी 116,360 रुपयांना मिळत आहे. यामुळे शेअर बाजारात तेजी असली तरी मौल्यवान धातूंच्या बाजारात घसरण कायम आहे..FAQsप्रश्न 1: आज शेअर बाजार किती अंकांनी वाढला?उत्तर: आज सेन्सेक्स 254 अंकांच्या वाढीसह 81,558 वर पोहोचला.प्रश्न 2: सोन्याचा आजचा भाव किती आहे?उत्तर: सोनं 50 रुपयांनी घसरून 10 ग्रॅमसाठी 1,00,600 रुपयांवर आहे.प्रश्न 3: चांदी किती स्वस्त झाली आहे?उत्तर: चांदी 230 रुपयांनी कमी झाली आहे, सध्या चांदीचा भाव 1,16,200 रुपये किलो झाला आहे.