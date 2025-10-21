Muhurat Trading 2025: इतिहासात पहिल्यांदाच मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ बदलली; आज कोणते शेअर्स वाढण्याची शक्यता?

Muhurat Trading 2025: या दिवाळीत शेअर बाजारात एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल होणार आहे. यावेळी पहिल्यांदाच मुहूर्त ट्रेडिंग दुपारच्या सत्रात आयोजित केला जाणार आहे. आतापर्यंत हे सत्र नेहमी संध्याकाळी होत असे, पण यंदा मंगळवारी 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी होणार आहे. याच दिवशी हिंदू नवीन आर्थिक वर्ष संवत 2082 ची सुरुवात होत आहे..मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ व परंपरामुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी फक्त गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी नसून ती श्रद्धा आणि समृद्धीचा संगम आहे. या काळात केलेले व्यवहार वर्षभरासाठी शुभ आणि लाभदायी मानले जातात. पारंपरिक व्यापारी वर्गात या दिवशी ‘चोपडा पूजन’, म्हणजे वही खात्यांची पूजा करून नवे वर्ष सुरू करण्याची प्रथा आहे..या वर्षी मुहूर्त ट्रेडिंगचे प्री-ओपन सत्र दुपारी 1:30 ते 1:45 पर्यंत चालेल, आणि मुख्य व्यवहार सत्र 1:45 ते 2:45 दरम्यान होईल. त्याआधी ब्लॉक डील आणि कॉल ऑक्शन फेज सुमारे 1:15 वाजता सुरू होईल. अंतिम सत्र 2:55 ते 3:05 दरम्यान असेल आणि व्यापारातील बदल 3:15 वाजेपर्यंत करता येतील. नियमित व्यवहार मात्र या दिवशी बंद राहतील..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.निफ्टीत तेजी पाहायला मिळू शकतेसध्या निफ्टी 50 चा 14-दिवसांचा Relative Strength Index (RSI) 71.8 या उच्च पातळीवर आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या पार्श्वभूमीवर मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी निफ्टीत तेजी पाहायला मिळू शकते. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, जेव्हा RSI 55 पेक्षा जास्त असतो, तेव्हा पुढील आठवड्यात निफ्टी सरासरी 1.5% आणि महिन्याभरात जवळपास 4% वाढतो. त्यामुळे निफ्टी 25,900 च्या आसपास स्थिरावण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर थोडी अस्थिरता दिसू शकते..Bhavish Aggarwal: ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध FIR दाखल; त्रासाला कंटाळून कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन .कोणते सेक्टर राहतील फोकसमध्ये?गेल्या दशकातील आकडे सांगतात की मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी निफ्टी 80% वेळा वाढीसह बंद झाला आहे, सरासरी 0.5% नफा दिला आहे. पण मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप इंडेक्स अनुक्रमे 0.7% आणि 1% वाढतात आणि 90% वेळा तेजीसह बंद होतात. इतिहास पाहिला तर मुहूर्तपूर्व आठवडा सकारात्मक असतो, तर पुढील आठवड्यात बाजारात 2% वाढ दिसते. या पार्श्वभूमीवर यंदाही गुंतवणूकदार उत्साहित आहेत..सरकारी बँका आणि मेटल शेअर्सकडून अपेक्षागेल्या अनेक वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंगनंतर PSU बँकांचे शेअर्स सरासरी 9% वाढतात, आणि त्याची 65% शक्यता असते. मेटल सेक्टरमध्येही पुढील आठवड्यात 4%, तर महिन्याभरात 8.5% वाढीची 60% शक्यता आहे..रिअल इस्टेट आणि फार्मा क्षेत्रात दबावाची शक्यताइतिहास सांगतो की मुहूर्त ट्रेडिंगनंतर रिअल्टी सेक्टरमध्ये 5% घट होण्याची 50% शक्यता असते. फार्मा शेअर्सबाबत चित्र आणखी नकारात्मक आहे, पुढील आठवड्यात सरासरी 3% घट आणि महिन्याभरात 4% घट होण्याची 70% शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.