Success Story: वय 16, कंपनीत 15 कर्मचारी अन् वडिलांनाच देतो 2 लाखांचा पगार! केरळच्या या ‘AI Kid’ची भन्नाट कहाणी

16 year old Raul John Aju AI entrepreneur: भारतात 16 वर्ष वय म्हटलं तर तर पोरं बारावीच्या परीक्षेची तयारी आणि पुढील शिक्षणाचा विचार करत असतात. मात्र केरळमधील राउल जॉन अजू याने याच वयात AI क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय उभा केला आहे. बारावीचे शिक्षण सुरू असतानाच राउलने AI क्षेत्रात स्वतःची कंपनी उभी केली असून, आज त्याच्याकडे सुमारे 15 जणांची टीम आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीत त्याचे वडीलही काम करतात आणि त्यांना तो दरमहा तब्बल 2 लाख रुपये पगार दिला जातो..वयाच्या 9व्या वर्षी AIशी ओळखराउलचा टेक्नॉलॉजीशी संबंध अगदी लहान वयात आला. अवघ्या 9व्या वर्षी त्याने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल स्वतःहून शिकण्यास सुरुवात केली. त्याचे वडील टेक क्षेत्रातच काम करत असल्याने राउलला सुरुवातीपासूनच विविध डिजिटल साधने वापरण्याची संधी मिळाली. व्हिडिओ एडिटिंगमधून त्याची टेक्नॉलॉजीशी ओळख झाली. त्यानंतर AI टूल्स आणि सर्च टेक्नॉलॉजीबद्दल त्याची उत्सुकता वाढत गेली अन् स्वतःच प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. याच प्रयत्नांमधून पुढे त्याच्या स्टार्टअपची सुरुवात झाली..Share Market: 5 मिनिटांत 1 लाखाचे 44 लाख? सेन्सेक्सच्या तुफान हालचालीने खळबळ; नेमकं काय घडलं?.‘MeBot’ रोबोटराउलने शालेय विज्ञान प्रोजेक्टसाठी ‘MeBot’ नावाचा रोबोट तयार केला. हा त्याच्या AI प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. यानंतर त्याने AI वर आधारित अनेक प्रॉडक्ट्स विकसित केले. MeBot, RESQ AI, ZapGap, Investo AI आणि FeedFye यांचा त्यात समावेश आहे. त्याचा भर केवळ AIची क्षमता दाखवण्यापेक्षा दैनंदिन जीवनातील आणि व्यवसायातील समस्या सोडवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर आहे..15 लोकांची टीमसध्या त्याच्या कंपनीत सुमारे 15 कर्मचारी असून, काही कर्मचारी जगाच्या विविध भागांतून रिमोट पद्धतीने काम करतात. विशेष म्हणजे राउलच्या ThinkCraft Academy स्टार्टअपअंतर्गत AI चे प्रशिक्षण दिले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, त्याच्या कंपनीने आतापर्यंत जवळपास 5 लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले..वडीलांनाच 2 लाख पगारराउलच्या कंपनीतील सर्वात चर्चेत असलेली गोष्ट म्हणजे त्याचे वडीलही त्याच्यासाठी काम करतात. अजू जोसेफ यांना राउल दरमहा 2 लाख रुपयांचा पगार देतो. वडिलांना कंपनीत नोकरी देण्यामागे केवळ कौटुंबिक नातं नसून त्यांचा अनुभव हे महत्त्वाचं कारण असल्याचं राउल सांगतो. अजू जोसेफ यांनी Amazon, Adobe, Wipro आणि IBM यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केले आहे.राउलच्या मते, फोन किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून भरपूर ज्ञान मिळू शकतं; मात्र अनेक वर्षांच्या व्यावसायिक अनुभवाची जागा कोणतीही ऑनलाइन माहिती घेऊ शकत नाही. त्यामुळे वडिलांसोबत काम करून त्यांच्याकडून व्यवसाय आणि व्यवस्थापनाचे धडे घेण्याची संधी त्याला मिळत आहे. वडिलांना कंपनीत कामावर घेतल्याचा मार्केटिंगच्या दृष्टीनेही फायदा होत असल्याचे राउलने सांगितले.बॉस असून शिकणं थांबवायचं नाहीएवढ्या कमी वयात कंपनीची धुरा सांभाळत असूनही राउल सतत शिकण्यावर भर देतो. AI आणि टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान इंटरनेटवरून मिळवता येतं; मात्र अनुभवी लोकांकडून मिळणारे व्यवहारज्ञान वेगळे असते, असं त्याचं मत आहे..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! 6 हजारांची मोठी घसरण, ग्राहकांसाठी गुड न्यूज; 1 तोळा सोन्याच्या दागिन्यासाठी आता किती पैसे?.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखलराउलच्या कामाची दखल आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली जात आहे. 2026 India AI Impact Summitमध्ये त्याने सहभाग घेतला. AI आणि मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित संयुक्त राष्ट्रांच्या सत्रात त्याने उद्घाटनपर भाषणही केले. या कार्यक्रमादरम्यान त्याने संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत अमनदीप गिल यांची भेट घेतली. तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी संवाद साधण्याची संधीही त्याला मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.