Personal Finance

Success Story: २५० रुपायांतून सुरू केलेला व्यवसाय बनला आज ८००० कोटी रुपयांचा! पत्रकारितेतून कशी सुचली भन्नाट बिझनेस आयडिया?

From Reporting News to Building a Business Giant: पत्रकार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या आर. के. सिन्हा यांनी 1974 मध्ये अवघ्या 250 रुपयांत एक कंपनी स्थापन केली. आज हीच कंपनी 8,000 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल करते.
Success Story

From ₹250 to an ₹8,000 Crore Empire! How a Journalist Built One of India’s Biggest Security Firms

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

A Journalist’s Idea Turned Into an ₹8,000 Crore Company: भारतातील उद्योगपतींचा इतिहास जर बघितला तर अनेक उद्योगपतींनी अत्यंत साध्या परिस्थितीतून मोठे शिखर गाठले आहे. यातीलच एक नाव आहे ते म्हणजे आर. के. सिन्हा. बिहारमधील या उद्योजकाने फक्त २५० रुपायांतून आपला छोटा व्यवसाय सुरू केला आणि आज त्यांच्या भांडवलातून उभारलेल्या याच कंपनीचा टर्नओवर सुमारे ८००० कोटींचा झाला आहे. त्यांचा हा प्रवास नेमका कसं झाला हे जाणून घेऊयात.

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