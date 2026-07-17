Success Story: २५० रुपायांतून सुरू केलेला व्यवसाय बनला आज ८००० कोटी रुपयांचा! पत्रकारितेतून कशी सुचली भन्नाट बिझनेस आयडिया?

A Journalist’s Idea Turned Into an ₹8,000 Crore Company: भारतातील उद्योगपतींचा इतिहास जर बघितला तर अनेक उद्योगपतींनी अत्यंत साध्या परिस्थितीतून मोठे शिखर गाठले आहे. यातीलच एक नाव आहे ते म्हणजे आर. के. सिन्हा. बिहारमधील या उद्योजकाने फक्त २५० रुपायांतून आपला छोटा व्यवसाय सुरू केला आणि आज त्यांच्या भांडवलातून उभारलेल्या याच कंपनीचा टर्नओवर सुमारे ८००० कोटींचा झाला आहे. त्यांचा हा प्रवास नेमका कसं झाला हे जाणून घेऊयात. .पत्रकारितेतून व्यवसायाची प्रेरणाआर. के. सिन्हा यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात पत्रकार म्हणून केली होती. 1970 च्या दशकात त्यांनी बिहारमधील स्थानिक इंग्रजी वृत्तपत्र सर्च लाइट (Searchlight) मध्ये काम केले. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाचे वृत्तांकन त्यांनी केले. त्याचवेळी सैनिकांचे शिस्तबद्ध जीवन, समर्पण आणि कार्यपद्धती पाहून निवृत्त सैनिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय उभारण्याची कल्पना त्यांच्या मनात आली..Petrol-Diesel Price: १७ जुलैला इंधनाचे ताजे दर जाहीर! कच्चे तेल १२ टक्क्याने महागल्यानंतर महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल कितीला?.250 रुपयांत कंपनी1974 मध्ये त्यांनी अवघ्या 250 रुपयांच्या भांडवलासह सिक्युरिटी अँड इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस म्हणजेच आपण सगळीकडे बघतो ती सुरक्षारक्षक SIS या कंपनीची स्थापना केली. सुरुवातीला 14 निवृत्त सैनिकांना रोजगार देत सुरक्षा सेवा पुरविण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्या काळात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुमारे 400 रुपये मासिक वेतन दिले जात होते..छोट्या उपक्रमातून मोठा उद्योगकंपनीने हळूहळू आपले जाळे विस्तारले. 1991 पर्यंत SIS कडे 1,000 हून अधिक कर्मचारी होते. पुढे कंपनीने देशभरात आपले जाळे वाढविले. 2008 मध्ये कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश करत ऑस्ट्रेलियामध्येही सेवा सुरू केल्या.2015 पर्यंत कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 1 लाखांच्या पुढे गेली. त्यानंतर SIS ही भारतातील सुरक्षा सेवा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांपैकी एक बनली. 2017 मध्ये कंपनीचे शेअर्स राष्ट्रीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले, हा कंपनीच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला..8,000 कोटींची कंपनी आज SIS भारतासह अनेक देशांमध्ये सुरक्षा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा पुरवते. कंपनीकडे हजारो कॉर्पोरेट ग्राहक असून लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंपनीची वार्षिक उलाढाल 8,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते..PF Interest News: PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! 35 कोटी खात्यात PF व्याज जमा; मोबाईलवरून लगेच तपासा तुमच्या खात्यात पैसे आले का?.राजकारणातही सक्रियव्यवसाय क्षेत्रात यश मिळवल्यानंतर आर. के. सिन्हा यांनी सार्वजनिक जीवनातही योगदान दिले. ते भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित राहिले असून राज्यसभेचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.