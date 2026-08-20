Success Story: खिशात फक्त 20 रुपये घेऊन अमेरिकेत पोहोचले, आज अब्जावधींचे मालक! भारतीय उद्योजकाचा डंका

Incredible Success Story of an Indian Entrepreneur: 1969 मध्ये भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या एका तरुणाच्या खिशात फक्त 2.50 डॉलर म्हणजेच त्यावेळी जवळपास 20 रुपये होते. ना मोठं व्यावसायिक कुटुंब, ना कोट्यवधींचं भांडवल फक्त एक सर्वसामान्य व्यक्ती. मात्र जिद्द, शिक्षण आणि व्यवसायाची दूरदृष्टी यांच्या जोरावर याच तरुणाने पुढे अमेरिकेत अब्जावधी डॉलरचं साम्राज्य उभं केलं. हे नाव आहे रोमेश वाधवानी..बालपण आणि शिक्षण 1947 मध्ये कराची येथे जन्मलेल्या वाधवानी यांचं कुटुंब भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर भारतात आलं. बालपणी त्यांना पोलिओ झाला. त्यामुळे आजही त्यांना चालताना अडचणी येतात. मात्र या शारीरिक अडचणींना त्यांनी कधीही आपल्या यशाच्या आड येऊ दिलं नाही.वाधवानी यांनी IIT बॉम्बेमधून शिक्षण पूर्ण केलं आणि 1969 मध्ये अमेरिकेत प्रवेश केला. पिट्सबर्ग येथे त्यांनी कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटीमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं. मास्टर्स पूर्ण झाल्यानंतर पीएचडीही पूर्ण केली..नोकरीला नकार देत स्वतःची कंपनीशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चांगली नोकरी करण्याऐवजी वाधवानी यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून कंपूगार्ड कॉर्पोरेशन (Compuguard Corporation) या पहिल्या कंपनीची सुरुवात झाली. इमारतींच्या ऊर्जा व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी सॉफ्टवेअर तयार करणं हा कंपनीचा व्यवसाय होता.मात्र कंपनी सुरू करण्यासाठी त्यांना मोठ्या भांडवलाची गरज होती. त्यांनी अनेक गुंतवणूकदारांचे दरवाजे ठोठावले. तब्बल 124 गुंतवणूकदारांनी नकार दिल्यानंतर 125व्या गुंतवणूकदाराने त्यांच्या व्यवसायावर विश्वास दाखवला. या गुंतवणुकीच्या जोरावर कंपनी उभी राहिली आणि जवळपास एका दशकात तिचा व्यवसाय सुमारे 1 कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर वाधवानी यांनी कंपनी विकली..दुसऱ्या व्यवसायात मोठं संकटयानंतर त्यांनी अमेरिकन रोबोट (American Robot) या कंपनीची धुरा सांभाळली. त्या काळात औद्योगिक रोबोटिक्स क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत होती. कंपनीत गुंतवणूकदारांनी जवळपास 4 कोटी डॉलर लावले होते. मात्र जपानी कंपन्यांनी अमेरिकन बाजारात कमी किमतीचे रोबोट आणल्यानंतर स्पर्धा वाढली आणि कंपनी आर्थिक संकटात सापडली. तरीही वाधवानी यांनी कंपनी सोडली नाही. तब्बल 10 वर्षे त्यांनी परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. अखेर व्यवसायाची दिशा बदलून त्यांनी बहुतांश गुंतवणूकदारांचा पैसा परत मिळवून दिला..तिसऱ्या प्रयत्नात अब्जावधी डॉलरचं यश1990च्या आसपास वाधवानी यांनी सिलिकॉन व्हॅलीकडे मोर्चा वळवला. येथे त्यांनी Aspect Development नावाची कंपनी सुरू केली. व्यवसायांसाठी सॉफ्टवेअर, विशेषतः सप्लाय चेन आणि खरेदी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणं हे कंपनीचं काम होतं. ही कंपनी झपाट्याने वाढली आणि 2000 मध्ये i2 Technologies ने Aspect Development ला 9.3 अब्ज डॉलरच्या शेअर व्यवहारातून विकत घेतलं. या व्यवहारामुळे वाधवानी अब्जाधीश झाले..टेक संकटानंतरही थांबले नाहीतइंटरनेट बबल फुटल्यानंतर टेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि वाधवानी यांच्या संपत्तीवरही परिणाम झाला. मात्र त्यांनी व्यवसायापासून दूर जाण्याऐवजी 2002 मध्ये Symphony Technology Group सुरू केला. मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्या विकत घेणे, त्यांचा व्यवसाय सुधारण्यास मदत करणे आणि त्यांना पुढे वाढवणे, या मॉडेलवर त्यांनी काम केलं. Forbesच्या माहितीनुसार, त्यांच्या कारकिर्दीत 40 पेक्षा जास्त कंपन्या उभारण्यात किंवा विकसित करण्यात त्यांचा सहभाग राहिला आहे..AI क्षेत्रात गुंतवणूक2017 मध्ये वाधवानी यांनी SymphonyAI सुरू केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI मुळे उद्योगांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार असल्याचा त्यांचा विश्वास आहे. आज SymphonyAI चं तंत्रज्ञान रिटेल, वित्तीय सेवा, उत्पादन क्षेत्रासह विविध उद्योगांमध्ये वापरलं जातं. AI व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी वाधवानी यांनी स्वतःच्या संपत्तीतून सुमारे 1 अब्ज डॉलर गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे..भारतातील तरुणांसाठी उपक्रमव्यवसायाबरोबरच भारतातील तरुणांसाठी रोजगार आणि कौशल्यनिर्मितीवरही वाधवानी काम करत आहेत. यासाठी त्यांनी वाधवानी फाऊंडेशन (Wadhwani Foundation) ची स्थापना केली आहे. केवळ पदवी मिळवण्यापेक्षा रोजगार मिळवण्यासाठी किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक कौशल्यं तरुणांकडे असणं महत्त्वाचं आहे, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. त्यांच्या संस्थेमार्फत महाविद्यालयांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.