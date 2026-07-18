Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?

Investment News Strategy: मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात नोकरी आणि तीही 1.5 लाख रुपये महिन्याच्या पगार असेल तर ती गोष्ट मोठी मानली जाते. मात्र, एका आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने तब्बल 1.5 लाख मासिक पगाराची नोकरी सोडून गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला आणि आता तो महिन्याला सुमारे 4 लाख कमावत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या दाव्यामुळे इंटरनेटवर जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी त्याचे कौतुक केले तर काहींनी या आर्थिक गणितावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..व्हायरल पोस्टमध्ये नेमकं काय सांगितलं?सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अंकित पांडे नावाच्या युजरने ही गोष्ट शेअर केली. पोस्टनुसार, त्याच्या मित्राने मुंबईतील 1.5 लाख मासिक पगाराची नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अनेकांना हा निर्णय चुकीचा वाटत होता.पोस्टमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, त्या व्यक्तीने मुंबईतील आपला फ्लॅट सुमारे 3 कोटींना विकला आणि त्यानंतर गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गावाकडे महागडे घर खरेदी करण्याऐवजी त्याने ही रक्कम विविध ठिकाणी गुंतवली..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .गुंतवणूक कशी केली?व्हायरल पोस्टनुसार, त्या व्यक्तीने आपला फ्लॅट विकून मिळालेला आणि बचत केलेला पैसा नियोजन करून गुंतवला. यात -सुमारे 20 लाख रुपयांची जमीन खरेदी केलीत्यातील 50 लाख खर्च करून घर बांधले.तर 50 लाख गुंतवून दोन रेस्टॉरंट्स सुरू केली.ही दोन्ही रेस्टॉरंट्स झोमॅटो आणि स्विगीवर उपलब्ध आहे. या व्यवसायातून त्या व्यक्तीला दरमहा सुमारे 3 लाखांची बचत होत असल्याचे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच, उर्वरित सुमारे 1.5 कोटी मुदत ठेवींमध्ये म्हणजेच FD मध्ये गुंतवले. या FD मधूनही त्याला महिन्याला जवळपास 1 लाख रुपये व्याज मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..स्वतः मालकपोस्टमध्ये जुन्या आणि सध्याच्या उत्पन्नाची तुलना केली आहे. त्यात म्हटले की मुंबईत नोकरी करताना त्याचे मासिक उत्पन्न 1.5 लाख रुपये होते. मात्र आता तो सुमारे 4 लाख रुपये प्रति महिना कमावतो तसेच कुटुंबासोबत राहत असून आता तो स्वतःच्या वेळेचा मालक झाला आहे..सोशल मीडियावरून चर्चाया IT इंजिनिअरचा हा प्रवास प्रेरणादायी असल्याचे काहींना वाटले असले तरी अनेक युजर्सनी पोस्टमधील आर्थिक गणितांवर प्रश्न उपस्थित केले. यात 3 कोटींना फ्लॅट विकल्यानंतर भांडवली नफा कर भरावा लागला असेल. तसेच फ्लॅटवर गृहकर्ज असल्यास त्याचे काय झाले, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आहे. तसेच काहींच्या मते 1.5 लाख पगार असताना 3 कोटींचा फ्लॅट कसा घेतला? हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. तर काहींनी दोन रेस्टॉरंट्समध्ये 50 लाखांची गुंतवणूक करून दरमहा लाखो रुपयांचा नफा मिळणे वास्तववादी आहे का, यावरही शंका व्यक्त केली. काहींनी तर ही पोस्ट पूर्णपणे बनावट असल्याचेही म्हटले..Bank Holiday: 20 ते 26 जुलैदरम्यान 'या' दिवशी बँका राहणार बंद; बँकेत जाण्याआधी पाहा RBIची यादी .दाव्यांची सत्यता नाहीया कथेमधील दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे ही घटना कितपत खरी आहे, याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, या व्हायरल पोस्टमुळे नोकरी विरुद्ध व्यवसाय यावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.