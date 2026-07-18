Personal Finance

Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?

Viral Investment Strategy: 1.5 लाखांच्या पगारावरून थेट 4 लाखांच्या मासिक उत्पन्नापर्यंतचा प्रवास सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. नेमकी कोणती गुंतवणूक आणि व्यवसाय रणनीती वापरली, याबद्दल जाणून घेऊया.
Business Viral Success Story

Success Story: Man Quits ₹1.5 Lakh Mumbai Job, Claims to Earn ₹4 Lakh a Month After Moving Home

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Investment News Strategy: मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात नोकरी आणि तीही 1.5 लाख रुपये महिन्याच्या पगार असेल तर ती गोष्ट मोठी मानली जाते. मात्र, एका आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने तब्बल 1.5 लाख मासिक पगाराची नोकरी सोडून गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला आणि आता तो महिन्याला सुमारे 4 लाख कमावत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या दाव्यामुळे इंटरनेटवर जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी त्याचे कौतुक केले तर काहींनी या आर्थिक गणितावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

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