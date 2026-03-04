Tax Benefits: पगारातून Tax वाचवायचा सोपा फंडा! हे 7 भत्ते घेतले तर कर जवळपास शून्य; जाणून घ्या अगदी सोप्या शब्दांत

ITR Filing: आपल्या उत्पन्नावर कर भरण्याच्या बाबतीत प्रत्येकाला वाटते की आपला कर कमीत कमी असावा. पण तो करताना अवैध मार्गाचा वापर होऊ नये असे वाटत असते. मग अशावेळी काही पगार भत्ते कर वाचवण्यासाठी तुमच्यासाठी खूप ठरतात. हे असे भत्ते आहेत जे तुम्ही परतफेड म्हणून दावा करू शकता आणि कर सवलती मिळवू शकता. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे आणि तुमच्या पगाराची पुनर्रचना करण्याची ही वेळ आहे. जर हे भत्ते तुमच्या पगारात समाविष्ट नसतील, तर तुम्ही ते समाविष्ट करण्यासाठी तुमच्या कंपनीच्या HR टीमशी बोलू शकता. अशा 10 भत्त्यांबद्दल जाणून घेऊया जे तुम्हाला कर वाचविण्यास मदत करू शकतात..1. ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंसहा भत्ता घर आणि ऑफिस दरम्यानच्या प्रवासाच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी दिला जातो. अनेक कंपन्या ते तुमच्या पगारात समाविष्ट करतात. जर ते तुमच्या पगारात समाविष्ट नसेल, तर तुम्ही ते समाविष्ट करून कर वाचवू शकता.2. फूड कूपन किंवा एंटरटेनमेंट अलाउंसफूड कूपन, मील व्हाउचर किंवा सोडेक्सो कूपनद्वारे देखील कर वाचवता येतो. अनेक कंपन्या दरमहा सुमारे 2000-3000 रुपायांपर्यंतचा हा भत्ता देतात. जेवणाचे बिल सादर केल्यावर तेवढी रक्कम ही करमुक्त म्हणून दावा करता येते..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .3. कार मेंटेनेंस अलाउंसकाही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कार देखभालीसाठी भत्ता देखील देतात. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल, कार सेवा आणि अगदी ड्रायव्हरचा पगार देखील समाविष्ट असू शकतो. जर कंपनी ही सुविधा प्रदान करत असेल तर हे खर्च करमुक्त असतात.4. मोबाईल फोन आणि इंटरनेट अलाउंसअनेक कंपन्या मोबाईल आणि इंटरनेट बिलांसाठी रीइम्बर्समेंटच्या माध्यमातून पैसे देतात.कर्मचारी जेव्हा याचे बिल सादर करतो तेव्हा कंपनी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कर न घेता रक्कम परतफेड करते..5. यूनिफॉर्म अलाउंसकाही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना गणवेशाच्या खर्चासाठी अलाउंस देखील प्रदान करतात. हे पैसे गणवेश खरेदी करण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी वापरले जातात आणि ते करमुक्त असतात.6. मेडिकल अलाउंसकाही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी वैद्यकीय भत्ता प्रदान करतात. या खर्चाची परतफेड केल्याने करपात्र उत्पन्न कमी होऊ शकते..Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .7. न्यूजपेपर, मैगजीन और बुक्स अलाउंसकाही नोकऱ्यांमध्ये वर्तमानपत्रे, मासिके किंवा पुस्तके वाचणे आवश्यक असते. अशा कंपन्या कर्मचाऱ्यांना यासाठी भत्ता प्रदान करतात. जर तुमची कंपनी हे देत असेल, तर तुमच्या पगारात ते समाविष्ट केल्याने तुमचा कर वाचू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.