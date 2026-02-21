Tax Benefits: Tax वाचवायचा आहे? मग आयकर कायद्यातील ‘या’ 10 सवलतींचा घ्या फायदा; होईल लाखोंची बचत!

Income Tax Benefits in India: आपल्या सर्वांना टॅक्स म्हणजेच कराच नियोजन करणं महत्त्वाच आहे. सामान्य नोकरी करणारा कामगार असो वा शेतकरी सर्वाना करमुक्त उत्पन्नाचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहे. जर तुम्ही समजदारीने आणि नियम जाणून जर गुंतवणूक केली तर तुमच्या या उत्पन्नावर कोणताही कर तुम्हाला द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास या करमुक्त उत्पन्नाच्या माध्यमातून तुम्ही कायदेशीररीत्या कर बचत करून तुमची निव्वळ कमाई वाढवू शकता.चला जाणून घेऊयात कोणते पर्याय तुम्हाला उपलब्ध आहेत. .1. शेतीमधून होणारे उत्पन्नभारतात शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. पिकांची विक्री, शेती जमीन भाड्याने देणे किंवा इतर कृषी उपक्रमांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर लागत नाही. मात्र, कृषी उत्पन्न 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि एकूण उत्पन्न करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास कराचा दर ठरवताना ते विचारात घेतले जाते. 2. EPF काढताना कर नाहीकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खात्यातील रक्कम सलग 5 वर्षे नोकरी केल्यानंतर काढल्यास ती पूर्णपणे करमुक्त असते. यात कर्मचारी आणि नियोक्त्याचा वाटा तसेच मिळालेले व्याज यांचा समावेश होतो..Gold Rate Today: 'ट्रम्प इफेक्ट'मुळे सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; ऐन लग्नसराईत सोनं महागलं, पाहा आजचा ताजा भाव.3. जीवन विमा पॉलिसीचे पैसेजीवन विमा पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यावर मिळणारी रक्कम ठराविक अटी पूर्ण झाल्यास करमुक्त असते. तसेच मृत्यूदावा म्हणून मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते आणि याच्यावर कोणतीही मर्यादा नाही.4. शिष्यवृत्तीशिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती पूर्णपणे करमुक्त असते. ती सरकारी किंवा खासगी संस्थेकडून मिळाली तरी त्यावर कर लागत नाही. ती 100 टक्के करमुक्त आहे..5. PPF वरील परतावापब्लिक प्रोविडंट फंड (PPF) ही दीर्घकालीन बचत योजना त्यावर सध्या 7.1% व्याज दिलं जात. यात -प्रत्येक वर्षी 1.5 लाख रुपायांपर्यंतची गुंतवणूक आयकर कायद्यातील कलम 80 C अंतर्गत माफयावर मिळणार व्याज हे पूर्णपणे करमुक्तमॅच्युरिटीची रक्कमही पूर्णपणे करमुक्त6. ग्रॅच्युइटीसरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते जी आयकर नियमांनुसार निर्धारीत आहे..7. वारसाहक्काने मिळालेली संपत्तीवारसा हक्काने किंवा वसीयतपत्राद्वारे मिळालेली मालमत्ता भारतात करमुक्त आहे. मात्र त्या मालमत्तेतून पुढे मिळणारे भाडे किंवा व्याज करपात्र असू शकते.8. सुकन्या समृद्धी योजनेचा लाभमुलींच्या भविष्यासाठी असलेली सुकन्या समृद्धी योजना देखील करमुक्त श्रेणीत येते. यात गुंतवणूक, व्याज आणि मॅच्युरिटीनंतर मिळणारी रक्कम या तिन्ही गोष्टींवर आयकर कायद्यातील कलम 80 C अंतर्गत कर लागत नाही..Multibagger Stock: पॉवर सेक्टरचा मल्टीबॅगर! 2 रुपयांचा शेअर पोहोचला 135 वर, अडीच वर्षांत 6,750% रिटर्न; गुंतवणूकदार झाले मालामाल.9. टॅक्स-फ्री बाँडसरकारी संस्थांकडून जारी केलेल्या टॅक्स-फ्री बाँडमधून मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असते. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा एक सुरक्षित पर्याय मानला जातो.10. नातेवाईकांकडून मिळालेली भेटआई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा जोडीदार यांसारख्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटींवर कर लागत नाही. मात्र इतर व्यक्तीकडून मिळालेल्या भेटींवर वर्षभरात 50 हजार रुपयांपर्यंत सूट दिली जाते मात्र त्यापेक्षा जास्त किंमतीवर कर लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.