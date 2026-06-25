Tax Refund: आता अवघ्या 7 दिवसांत खात्यात जमा होणार टॅक्स रिफंड! पण त्याआधी 'हे' काम करणे आवश्यक

Income Tax Refund: देशभरातील आयकर भरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण याआधी ज्या आयकर रिफंडचे (Tax Refund) जे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी करदात्यांना अनेक महिने वाट पहावी लागायची, ते पैसे आता अवघ्या 7 ते 10 दिवसांत जमा होत आहे. आयकर विभागाने आयकराबाबतची आपली पडताळणी यंत्रणा वेगवान केल्याने हा बदल झाला आहे. मात्र जर तुमच्या अर्जात काही तांत्रिक चुका किंवा तफावत असेल तर हा रिफंड मिळायला तब्बल 4 ते 5 आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो. .रिफंड लवकर का येऊ लागला?रिफंड लवकर येण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे विभागाने त्यांच्या प्रणालीमध्ये बदल करून ती पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारीत केली आहे. यात 2 मुख्य बदल झाले असून पहिलं बदल आहे माहितीची स्वयंचलित पडताळणी म्हणजेच तुम्ही कर भरताना दिलेली माहिती आणि TDS मधील अधिकृत नोंदी याची आपोआप पडताळणी होते.तर दूसरा बदल आहे रिअल-टाइम डेटा लिंक यात आयकर यंत्रणा आता बँका, कंपन्या आणि स्टॉक ब्रोकर्सशी थेट जोडली आहे. त्यामुळे तुमचे आकडे सरकारी रेकॉर्डशी बरोबर जुळल्यास रिफंड लगेच मंजूर होतो. परंतु जोपर्यंत तुम्ही ITR भरल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन करत नाही तोपर्यंत तुमची रिफंड प्रक्रिया सुरूच होत नाही..Petrol-Diesel Price: 25 जूनला सकाळ-सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती आहे आजचा भाव?.4 चुकांमुळे अडकू शकतो आयकर रिफंडआयकर विभागाची रिफंड प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान झाली असली, तरी रिटर्न भरताना झालेल्या काही छोट्या चुका देखील तुमचा रिफंड अडकवू शकतात. यात -1. AIS आणि ITR माहितीतुम्ही आयकर रिटर्नमध्ये नमूद केलेली उत्पन्नाची किंवा कर कपातीची माहिती AIS (Annual Information Statement) आणि Form 26AS मधील आकडेवारीशी जुळणे आवश्यक आहे. दोन्ही ठिकाणी तफावत आढळल्यास रिफंडची प्रक्रिया थांबू शकते.2. बँक खात्याची चुकीची माहितीरिफंड थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि इतर माहितीमध्ये त्रुटी असल्यास रिफंड प्रक्रिया थांबू शकते.3. सर्व उत्पन्नाची माहिती न देणेशेअर बाजारातील व्यवहार, मालमत्ता विक्रीतून झालेला नफा, व्याज उत्पन्न किंवा परदेशातील उत्पन्न याची संपूर्ण माहिती रिटर्नमध्ये देणे आवश्यक आहे. कोणतीही माहिती वगळल्यास आयकर विभागाकडून अतिरिक्त पडताळणी केली जाऊ शकते.4. संशयास्पद व्यवहार किंवा चुकीचे दावेरिटर्नमध्ये चुकीच्या करसवलती, अवास्तव खर्च किंवा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास आयकर विभागाची रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम अशा रिटर्नची स्वतंत्र तपासणी करते. त्यामुळे रिफंड मिळण्यास विलंब होऊ शकतो..रिफंड मिळाला नसेल तर काय करावे?जर ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करूनही रिफंड खात्यात जमा झाला नसेल, तर खालील गोष्टी करा.ई-फायलिंग पोर्टलवर स्टेटस तपासा - आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉगिन करून Refund Status तपासा.नोंदणीकृत ई-मेल तपासा - आयकर विभागाने कोणतीही सूचना, त्रुटीची माहिती किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली आहे का, हे ई-मेलद्वारे तपासा.Refund Re-issue साठी अर्ज करा - जर चुकीच्या बँक तपशीलांमुळे रिफंड परत गेला असेल, तर योग्य बँक माहिती अपडेट करून ‘Refund Re-issue’ करा. सर्व माहिती योग्य असल्यास साधारणपणे 7 ते 10 दिवसांत रिफंड पुन्हा खात्यात जमा होऊ शकतो..IPO Investment: पहिल्याच दिवशी पैसाच झाला दुप्पट! 208 रुपयांचा शेअर थेट 415 रुपयांवर; IPO गुंतवणूकदार मालामाल.आयकर रिफंड काय?एखाद्या आर्थिक वर्षात करदात्याने प्रत्यक्ष कर देयकापेक्षा अधिक कर भरला असेल, तर ती अतिरिक्त रक्कम सरकारकडून परत दिली जाते. या प्रक्रियेला आयकर रिफंड असे म्हटले जाते.कोणाला मिळतो?जास्त TDS कपात झाल्यास - नोकरी, बँक ठेवीवरील व्याज किंवा इतर उत्पन्नावर आवश्यकतेपेक्षा जास्त TDS कापला गेला असल्यास अतिरिक्त रक्कम रिफंड स्वरूपात मिळते.जास्त अॅडव्हान्स टॅक्स भरल्यास - आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अंदाजानुसार भरलेला अॅडव्हान्स टॅक्स प्रत्यक्ष कर देयकापेक्षा जास्त ठरल्यास अतिरिक्त रक्कम परत मिळते.करबचत गुंतवणुकीची माहिती उशिरा दिल्यास - LIC, PPF, ELSS, आरोग्य विमा यांसारख्या करसवलतींसाठी पात्र गुंतवणुकीची माहिती वेळेत न दिल्यामुळे अधिक कर कापला गेला असेल, तर आयकर रिटर्न भरताना त्या रकमेचा रिफंड मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.