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Tax Refund: आता अवघ्या 7 दिवसांत खात्यात जमा होणार टॅक्स रिफंड! पण त्याआधी 'हे' काम करणे आवश्यक

Income Tax Refund Update: आयकर विभागाने रिफंड प्रक्रिया अधिक वेगवान केल्याने आता अनेक करदात्यांना अवघ्या 7 ते 10 दिवसांत रिफंड मिळत आहे. मात्र त्यासाठी 4 आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास रिफंड अडकू शकतो.
Tax Refund in Just 7 Days!

Tax Refund in Just 7 Days! But Missing This Step Could Delay Your Money

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Income Tax Refund: देशभरातील आयकर भरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण याआधी ज्या आयकर रिफंडचे (Tax Refund) जे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी करदात्यांना अनेक महिने वाट पहावी लागायची, ते पैसे आता अवघ्या 7 ते 10 दिवसांत जमा होत आहे. आयकर विभागाने आयकराबाबतची आपली पडताळणी यंत्रणा वेगवान केल्याने हा बदल झाला आहे. मात्र जर तुमच्या अर्जात काही तांत्रिक चुका किंवा तफावत असेल तर हा रिफंड मिळायला तब्बल 4 ते 5 आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो.

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