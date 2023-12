Telecom Bill 2023 explained what are the provisions proposed in draft trai Sakal

Personal Finance Telecom Bill 2023: 138 वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेणारं नवं विधेयक; काय बदल होणार? Telecom Bill 2023: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत दूरसंचार विधेयक सादर केले आहे.