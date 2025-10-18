Digital Business : फक्त फोटो पोस्ट करणं पुरेसं नाही! फॅशन डिझायनर जागृतीने गुगल टूल्स वापरून बिझनेस कसा वाढवला?

डॉ. दीपक ताटपुजेउद्योगसंवाद- फॅशन डिझायनर जागृतीने आपला लघुत्तम उद्योग हा स्टार्टअपमध्ये रूपांतरित केल्यानंतर उत्पादनांच्या वितरण साखळीसाठी जागृतीला आपल्या स्टार्टअपच्या डिजिटल अस्तित्वाची गरज सर्वाधिक भासू लागली. .‘आजच्या आधुनिक युगात मोठं व्हायचं असेल, तर आपल्याला आभासी (व्हर्च्युअल) जगासमोर यावं लागेल!’ हा विचारच जागृतीच्या व्यवसायाला ऑनलाइन उपस्थिती देण्याचं कारण बनला. आपल्या लघुत्तम उद्योगासाठी जागृतीने विशेष प्रशिक्षण घेऊन ‘डिजिटल बिझनेस ट्रान्सफॉर्मेशन स्ट्रॅटेजी’ तयार केली. .पहिला टप्प्यात तिने गुगल साईट्स, गुगल माय बिजनेस, गुगल मॅप्स, वेबसाईट इंटिग्रेशन विथ व्हाट्सअप आदी टप्प्यांवर मोठे काम केले. ऑनलाईन आल्यामुळे जागृतीच्या व्यवसायाच्या मर्यादा संपल्या. आता ती केवळ तिच्या गावातील ग्राहकांनाच नाही तर वितरकांच्या जाळ्याद्वारे महानगरातील लोकांनाही माल पाठवते. .ऑनलाइन उपस्थितीमुळे तिचा व्यवसाय २४ तास, ७ दिवस सुरू राहतो. ग्राहक, वितरक हे रात्री उशिरा किंवा सुट्टीच्या दिवशीही तिची उत्पादने पाहू शकतात आणि मागणी नोंदवू शकतात. आपल्या उद्योगाची वेबसाईट ही गुगल सर्च इंजिनवर सहजपणे दिसेल; तसेच गुगल मॅपवर लोकेशन दिसेल आदी सुविधाही तिने उपलब्ध करून दिल्या. .हे साधण्यासाठी तिला गुगल माय बिझनेस व अन्य गुगल टूल्सची खूप मदत झाली. यामुळे, तिचा व्यवसाय नकाशावर दिसतो आणि नवीन ग्राहक तिच्या उद्योगापर्यंत सहज पोहोचू शकतात. लघुत्तम उद्योगांसाठी उपलब्ध असलेल्या गुगलच्या अनेक विनाशुल्क सुविधा वापरण्यात आता जागृती तरबेज झाली आहे. .जागृतीने मालाचा येणारा-जाणारा हिशोब, स्टॉक आणि खर्चाचे आकडे व्यवस्थित ठेवण्यासाठी गुगल शीटचा वापर सुरू केला, यामुळे निव्वळ नफा काढणे खूप सोपे झाले. तसेच, जीमेलचा वापर केल्यामुळे तिचा संवाद अधिक व्यावसायिक बनला. बाजारात कोणत्या समकक्ष उत्पादनांना मागणी आहे हे तपासण्यासाठी जागृती आता गुगल ट्रेंड्सचा वापर करते आणि त्यानुसार फॅशन डिझायनिंगच्या उत्पादनांमध्ये बदल करते. .Career Tips : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? आत्मविश्वास कमी होतोय? महिलांनी कामाच्या ठिकाणी करा या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी! .अगदी कमी खर्चात योग्य ग्राहक आणि वितरकांपर्यंत जाहिरात पोहोचवण्यासाठी जागृतीने गुगल ॲड्सच्या छोट्या मोहिमा सुरू केल्या आहेत. ऑनलाइन उपस्थिती विकसित करणे म्हणजे केवळ एक फोटो पोस्ट करणे नव्हे, तर डिजिटल साधने आत्मसात करून व्यवसायाची कार्यक्षमता आणि पोहोच वाढवणे आहे, हे जागृतीच्या लक्षात आल्याने तिच्या स्टार्टअपची वेगळीच ओळख यशाचे शिखर गाठण्यासाठी तयार झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.