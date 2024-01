Investment Plan : कोणत्याही रिस्कशिवाय पैसे गुंतवण्यासाठी स्कीम शोधताय ? मग हे वाचाच...

to get high return on investment post office investment plan risk free Sakal

सकाळ वृत्तसेवा पैसे साठवण्यापैक्षा गुंतवल्याने वाढतात हा एक सिद्धांत आहे. आता तर गुंतवणुकीसाठी एसआयपीसारखे पर्याय आहेत, ज्यामध्ये चांगला परतावा मिळतो. पण तरीही असे बरेच लोक आहेत ज्यांना कोणत्याही प्रकारची रिस्क नको असते. तुम्हीही अशी योजना शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. पोस्ट ऑफिसच्या अशाच काही स्कीम्स आहेत, ज्यात तुम्ही 5 वर्षांसाठी पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट हा गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय आहे. त्याला पोस्ट ऑफिस एफडी असेही म्हणतात. तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमध्ये 1, 2, 3 आणि 5 वर्षांसाठी एफडीचा पर्याय मिळतो, पण तुम्हाला 5 वर्षांच्या एफडीवर सर्वाधिक नफा मिळतो. सध्या तुम्हाला या 5 वर्षांच्या एफडीवर 7.5% दराने व्याज मिळत आहे. याशिवाय 5 वर्षांच्या एफडीमध्येही कर लाभ मिळतो. म्हणून याला टॅक्स सेव्हिंग एफडी असेही म्हणतात. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) हाही आणखी एक सुरक्षित पर्याय आहे. पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत किमान 1000 रुपयांची गुंतवणूक केली जाऊ शकते. पोस्ट ऑफिसची ही योजना 5 वर्षात मॅच्युअर होते. सध्या त्यावर 7.7 टक्के दराने व्याज दिले जात आहे. यामध्ये, वार्षिक आधारावर व्याज जमा केले जाते परंतु ते केवळ मॅच्युरिटीच्या वेळी दिले जाते. यामध्ये, प्राप्तिकर कायदा 80C अंतर्गत कमाल 1.5 लाखांपर्यंतची आयकर सूट उपलब्ध आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना म्हणजे SCSS (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना) ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक चांगली योजना आहे. यामध्ये किमान 1000 रुपये आणि जास्तीत जास्त 30 लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. ही योजना देखील 5 वर्षांनी मॅच्युअर होते. सध्या त्यावर 8.2 टक्के दराने व्याज दिले जात आहे. जमा केलेल्या रकमेवर तिमाही आधारावर व्याज दिले जाते. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतही कर सवलती मिळतात. 60 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकते. याशिवाय, 55-60 वयोगटातील लोक ज्यांनी व्हीआरएस घेतली आहे आणि निवृत्त संरक्षण कर्मचारी, ज्यांचे वय किमान 60 वर्ष आहे, ते या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा. किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.