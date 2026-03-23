Gold Rate Today: सोनं 30% तर चांदी 50% कोसळली! 5 तासांत सोनं 11,000 रुपयांनी स्वस्त; सध्याचा भाव किती? आता खरेदीची सुवर्णसंधी?

Silver Rate Today Mumbai: जागतिक बाजारात सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. आज दिवसाच्या सुरुवातीपासूनच दोन्ही धातूंमध्ये सतत विक्रीचा दबाव दिसून आला आणि काही तासांतच सुमारे 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी मार्केट व्हॅल्यू कमी झाल्याचे समोर आले आहे. गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात नफा वसुली केल्यामुळे ही घसरण अधिक तीव्र झाली आहे..देशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव आज 3 वाजेपर्यंत सुमारे 6.5% घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,35,100 रुपयांपर्यंत आला, तर चांदीही जवळपास 9% घसरून 2,06,441 प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारी 2026 मध्ये उच्चांक गाठलेल्या सोन्याच्या दरात आतापर्यंत जवळपास 30% म्हणजेच 45,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणे चांदीच्या दरातही विक्रमी पातळीपासून 50% पेक्षा अधिक घसरण झाली आहे..मुंबईत सोनं-चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबईत दुपारी 3 वाजता 24 कॅरेट सोन्याचा भाव जवळपास 11हजारांनी घसरून प्रति तोळा 1,35,650 रुपये झाला आहे. तर प्रती ग्रॅम 13,565 रुपये इतका आहे. मार्च महिन्याच्या 20 दिवसांतच सोनं तब्बल 40,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. त्यासोबतच 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,24,350 रुपये असून 18 कॅरेटचा भाव 10,134 रुपये प्रति ग्रॅम एवढा झाला आहे.दरम्यान, मुंबई आणि इतर महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये चांदीचा भाव 2,30,000 रुपये इतका आहे. मार्च महिन्यात चांदी 85,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. .भाव का कोसळले?सोनं-चांदीच्या या घसरणीमागे मजबूत डॉलर, वाढलेले कच्च्या तेलाचे भाव आणि व्याजदर पुढच्या काळात उच्च राहण्याची शक्यता हे प्रमुख घटक मानले जात आहेत. डॉलर मजबूत झाल्याने सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायाची आकर्षकता कमी झाली आहे. त्याचबरोबर तेलाच्या किमती $110 प्रति बॅरलच्या वर स्थिर राहिल्याने महागाईची भीतीही वाढली आहे..गुंतवणूकदारांनी खरेदी करावी का? तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सुरू असलेली घसरण ही दीर्घकालीन ट्रेंड बदलणारी नसून फक्त काही काळासाठी आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेनंतर गुंतवणूकदार विक्री करून नफा काढत असल्याने दरांवर दबाव आहे. पुढील काळात सोन्याचे दर आणखी खाली येऊ शकतात, मात्र जास्त प्रमाणात विक्री झाल्यास पुन्हा काही प्रमाणात उसळीही पाहायला मिळू शकते.त्यामुळे ज्यांना मध्यम ते दीर्घकालीन काळासाठी गुंतवणूक करायची आहे, ते सध्याच्या घसरणीत टप्प्याटप्प्याने खरेदीचा विचार करू शकतात. मात्र सध्याच्या अस्थिर बाजारस्थितीत खरेदी करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.