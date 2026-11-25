Trump Administration Plans New Tariffs on 16 Economies : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा जागतिक व्यापाराला धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. भारतासह जगातील १६ देशांवर नवीन आयात शुल्क लादण्याची योजना ट्रम्प प्रशासन आखत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या अहवालानुसार, चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपियन युनियनसह अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांना या नव्या शुल्काचा फटका बसू शकतो. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सरकारी अनुदानांमुळे अमेरिकेचा आक्षेपट्रम्प प्रशासनाने ज्या देशांवर शुल्क वाढवण्याची तयारी केली आहे, त्या देशांवर आपल्या उद्योगांना सरकारी अनुदाने आणि आर्थिक मदत देऊन प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेच्या मते, अशा मदतीमुळे परदेशी कंपन्यांना कमी खर्चात उत्पादन करणे शक्य होते. परिणामी, त्या कंपन्या स्वस्त दरात अमेरिकेच्या बाजारपेठेत वस्तू विकतात. यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण होते आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राचे नुकसान होते..Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाने भारताला किती फायदा होणार? टॅरिफ, ट्रेड डील आणि रशियाशी संबंधित निर्बंधांवर काय परिणाम होईल?.या प्रकरणी अमेरिकेने अनेक महिने तपास केला आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर या आठवड्यात तपासाचे निष्कर्ष जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मात्र, घोषणेच्या वेळेत बदल होऊ शकतो..भारताला इतर देशांपेक्षा अधिक शुल्काचा धोकानवीन शुल्क लक्ष्यित देशांमधून आयात होणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवर लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या वस्तूंना यातून सूट मिळू शकते. कारण या उत्पादनांवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेत आधीपासूनच स्वतंत्र शुल्क लागू आहे.जपान, युरोपियन युनियन आणि दक्षिण कोरियाला १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारत आणि व्हिएतनामला तुलनेने अधिक शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. चीनवर सर्वाधिक शुल्क लादले जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. .रशियाकडून तेल खरेदी, तरीही टॅरिफ नाही! ट्रम्प यांचा भारताला मोठा दिलासा.भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे काय?भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच हा निर्णय समोर आला आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या अंतरिम व्यापार आराखड्यानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले होते. तसेच रशियन तेल आयातीशी संबंधित अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क मागे घेण्याचेही मान्य केले होते..मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने IEEPA अंतर्गत लागू केलेले ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्यानंतर या कराराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. १८ नोव्हेंबर रोजी भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी अमेरिकेची नवीन शुल्क रचना निश्चित झाल्यानंतरच मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) दिशेने पुढे जाता येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नव्या शुल्क घोषणेकडे भारताचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.