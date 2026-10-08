UPI MDR: UPI बाबत मोठी अपडेट! 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारा नियम पुढे ढकलणार? जाणून घ्या काय बदलणार

UPI MDR latest update: देशभरात UPI पेमेंट करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.यूपीआय व्यवहारांसाठी 15 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR ची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे..येत्या काळात नवरात्री, दसरा आणि दिवाळी हे सण आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्राला MDRच्या नव्या व्यवस्थेत सामील होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.फायनान्शियल एक्सप्रेसने सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्राला नव्या व्यवस्थेची तयारी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी UPIवरील MDR लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जाहीर करण्यात आलेल्या MDR फ्रेमवर्कमध्ये बदल करण्याचा सध्या विचार नाही. मात्र निर्णय जाहीर झालेला नसल्यामुळे अधिकृत वेळापत्रकानुसार MDR लागू करण्याची तारीख 15 ऑक्टोबर 2026 हीच आहे..UPIच्या या प्रस्तावित शुल्क व्यवस्थेबाबत सरकारला कायदेशीर आव्हानाचाही सामना करावा लागत आहे. 28 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकारचे अर्थ मंत्रालय, RBI आणि NPCI यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे..दरम्यान, नव्या नियमांनुसारही छोटे व्यापारी आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहारांवर MDR शून्यच राहणार आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही मर्यादित स्वरूपातील या शुल्काचा यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे काल म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.