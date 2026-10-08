Personal Finance

UPI MDR: UPI बाबत मोठी अपडेट! 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारा नियम पुढे ढकलणार? जाणून घ्या काय बदलणार

UPI MDR Latest Update: 15 ऑक्टोबरपासून UPI व्यवहारांशी संबंधित नव्या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, या नियमाबाबत सध्या मोठी अपडेट समोर आली आहे.
UPI MDR Latest Update

UPI Merchant Fee May Be Deferred From October 15 to January 1, 2027

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

UPI MDR latest update: देशभरात UPI पेमेंट करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.यूपीआय व्यवहारांसाठी 15 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR ची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.

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UPI
Digital Payment
UPI payment changes
UPI for merchants
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