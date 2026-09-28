Personal Finance

UPI MDR Update: UPI MDR शुल्काला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; काय म्हणाले कोर्ट?

2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR आकारण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
UPI MDR Update

Supreme Court Refuses Stay on 0.4% Charge Above ₹2,000; What Did the Court Say?

eSakal

Vinod Dengale
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UPI MDR update today: सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या UPI MDR बाबतच्या सुनावणीत न्यायालयाने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यक्ती ते ग्राहक ‘Person-to-Merchant’ (P2M) व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

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