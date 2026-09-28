UPI MDR Update: UPI MDR शुल्काला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; काय म्हणाले कोर्ट?

UPI MDR update today: सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या UPI MDR बाबतच्या सुनावणीत न्यायालयाने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यक्ती ते ग्राहक ‘Person-to-Merchant’ (P2M) व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला..15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्याच्या निर्णय सरकारने घेतला आहे. या शुल्काच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती..या याचिकेत शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती मात्र यास नकार देत न्यायालयाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली असून, नवीन धोरण 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे..UPI चा नवा नियम काय?NPCIने निवडक UPI व्यवहारांसाठी Merchant Discount Rate (MDR) संदर्भात नवीन व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या नियमानुसार, 15 ऑक्टोबरपासून 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती-ते-व्यापारी म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) प्रकारच्या UPI व्यवहारांवर कमाल 0.4 टक्क्यांपर्यंत MDR आकारला जाऊ शकतो. एका व्यवहारासाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये असेल. .मात्र, प्रत्येक व्यवहारासाठी समान MDR लागू होणार नाही. व्यवहाराच्या प्रकारानुसार दर वेगवेगळा असू शकतो, तर छोट्या व्यापाऱ्यांना काही सवलती मिळणार आहेत. सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच Person-to-Person (P2P) UPI व्यवहारांवर MDR शून्यच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.